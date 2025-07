Enquête publique à Perpignan : bientôt un accès vélos et piétons aux quais de la Basse ?

Article mis à jour le 23 juillet 2025 à 13:21

Les quais fleuris de la Basse à Perpignan sont aujourd’hui impraticables. L’année prochaine, un nouvel espace de circulation pour vélos, trottinettes et piétons devrait s’y ouvrir sur près de deux kilomètres. Le projet envisagé depuis plusieurs années est soumis à enquête publique jusqu’au 18 août 2025. Photos © Mairie de Perpignan

Déjà en 2021, alors que la ville travaillait sur le projet, l’association Vélo en Têt s’y était montrée favorable. Mais les autorisations diverses ont entraîné des retards et la réalisation est désormais prévue pour 2026.

« Il faut absolument que les vélos et trottinettes évitent le quai Vauban »

« C’est dans l’esprit de relier Saint-Charles, à vélo, à la piste qui rejoint Bompas, toute cette traversée Est-Ouest » explique Frédéric Guillaumon, délégué aux mobilités pour la mairie de Perpignan.

« Il était question au départ de faire un passage sur le bord de la Basse en partie ouest mais ça a été abandonné, on a fait des aménagements en surface. Ensuite sous le Palmarium ce n’était techniquement pas possible car c’est trop bas. Mais après il faut absolument que les vélos et trottinettes évitent le quai Vauban, il y en a trop. »

C’est donc depuis le quai Sadi Carnot, face quai Vauban, qu’une rampe sera aménagée. La voie changera ensuite de rive, passera sous le pont Armina et sous les deux passerelles pour finir sur le passage à gué sur la Têt, qui sera donc réouvert. Le rond-point à ce niveau devrait être supprimé. La voie se connectera enfin à la piste cyclable l’Es Têt qui rejoint Bompas, Villelongue, Canet…

« Ça a pris du retard car on a attendu pour les autorisations de la DDTM » indique Frédéric Guillaumon. Des déambulations piétonnes devraient être également possibles sur les deux quais de la Basse. « Ces passages vont fermer la nuit. Je le précise parce qu’il y a des personnes qui étaient inquiètes des nuisances que cela pourrait apporter. »

Des portes en fer forgé devraient ainsi barrer les rampes et escaliers. Les horaires pourraient être calés sur ceux du parc Bir Hakeim.

Des passages fermés la nuit

Enfin du côté des risques, la voie sera longée par un rebord. « On fermera les portes avant que les eaux ne montent. Et le passage à gué, même chose, vous savez à l’époque on y passait en voiture. » Le tout sera accompagné d’une végétalisation. « En grosse partie ce sont des lauriers roses qui sont là, c’est proéminent, on peut éventuellement changer, aménager d’une manière différente. Ce sera un passage très emprunté par les vélos, ça évitera de passer pour le pont Joffre où la piste existe, mais ce n’est pas agréable. » Le budget pour l’ensemble du projet est estimé à près de 2,1 millions d’euros.

Les trottinettes électriques y passeront aussi. « La loi n’interdit pas les trottinettes. La loi n’est pas très claire vous savez, tant que ce n’est pas immatriculable tous ces engins, ça va être compliqué. »

Comment participer à la consultation du public ?

Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du dossier sur le site de la préfecture des Pyrénées-Orientales et adresser vos observations à l’adresse mail indiquée ou par courrier postal, jusqu’au lundi 18 août 2025.

