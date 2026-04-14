Concerts, contes, ateliers, jeux… du 8 au 17 mai, un Zah-Zuh Festival riche en activités pour enfants dans les Pyrénées-Orientales

C’est la cinquième édition de ce tout dernier rejeton de Jazzèbre, le Zah-Zuh Festival. « Nous avions envie de retrouver le public familial qu’on accueille à certains moments sur le festival Jazzèbre » rappelle Ségolène Alex, directrice de Jazzèbre. « L’action culturelle a pris une vraie place dans l’association. » Au cœur du projet, amener les enfants à des découvertes musicales multiples.

« Nous tenons beaucoup à ce festival. Encore aujourd’hui, c’est une bataille car les financements se restreignent. » En effet la billetterie reste très accessible, avec des animations gratuites ou des entrées qui ne dépassent pas 5 euros.

Plus près de vous… la tournée du Zah-Zuh

Le public cible du festival, c’est les moins de dix ans. Pour eux, le spectacle Tatalia conçu par Flaca Boonse sera en tournée à travers le département afin de mieux irriguer les territoires. Ce spectacle musical et dansé de 30 minutes. Accessible à partir de 9 mois, c’est le format idéal pour profiter sans perdre l’attention des plus jeunes. On y retrouvera à la fois des compositions françaises, de la musique électro inspirée de berceuses argentines et des sons aquatiques, certains issus du biodiversarium de Banyuls-sur-Mer. Ce spectacle est une nouveauté à étrenner.

Trois dates grand public sont proposées. Le vendredi 8 mai à 11h à Villefranche-de-Conflent (5 euros). Le samedi 9 mai à 10h à Osséja (gratuit). Le dimanche 10 mai à 16h à Port-Vendres (gratuit).

Vous avez dit farfelu ?

Le samedi 16 mai, Zah-Zuh investit la Casa Musicale de Perpignan avec plusieurs spectacles. A 11h, Marie Grollier, chanteuse du groupe local Trip for Léon, propose chant et violoncelle dans le cadre d’un ciné-concert où seront projetées des images d’animation et d’archives de l’Institut Jean-Vigo. A 18h, la Casa prend des couleurs avec la fête farfelue du monde pointu un spectacle tous publics aux costumes colorés pendant lequel les familles seront invitées à danser, puisqu’une des danseuses sera dans le public pour entraîner.

Avant la représentation, la même compagnie sera au au restaurant « Le Miam Collectif » de Perpignan, de 14h30 à16h30, pour un atelier de création de masques. Enfin le moment à la Casa se conclura par une démonstration de capoeira et un apéro…

Le dimanche au parc de Valmy, moment phare du festival

Si vous n’êtes pas encore sur les rotules avec le samedi, le dimanche 17 mai saura vous épuiser ! Pour 5 euros, le parc de Valmy d’Argelès-sur-Mer sera ouvert et l’on pourra se restaurer sur place ou amener le pique-nique. Au menu, l’orchestre « tous-terrains » Complet’Mandingue avec ses étonnants balafons portables mais aussi la Fanfare d’Occasion, dansante et théatralisée. Un conte musical en catalan sera proposé, Temps de Haïku. Il reste toutefois accessible aux non catalanophones car très corporel.

Quand à la compagnie La toupine, elle proposera avec Brut de Bestioles un manège éclaté, à savoir des animaux étranges composés de bois flotté et montés sur roues. Les enfants pourront ainsi être promenés dans le parc grâce à la « propulsion parentale », en clair les muscles de papa ou maman…

« Les spectacles ne sont pas forcément pensés que pour le jeune public. La journée du dimanche est un journée qu’on veut « famille » au sens large. » explique Ségolène Alex. « On a de la chance dans la musique, il y a un côté très universel, les fanfares ne sont pas spécialement enfantines. »

Entre ces spectacles, le parc de Valmy sera doté d’un coin lecture, de parcours vélo et d’une dizaine d’autres ateliers comme la création d’une fresque participative, la fabrication de cerf-volants ou des jeux de piste…

L’ensemble du festival s’inscrit dans la charte du collectif Echo(s) afin de réduire l’impact sur l’environnement et de promouvoir les circuits courts sur la restauration.

Retrouvez tous les détails du programme sur le site internet de l’association Jazzèbre.