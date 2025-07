Article mis à jour le 22 juillet 2025 à 16:55

Dans cette improbable forêt « comestible » plantée en 2019 sur une friche agricole de Torreilles, les premières régénérations naturelles viennent d’être constatées. Le projet « Cœur de vie » arrive à sa conclusion cette année avec les derniers aménagements. Lauréat d’un budget participatif de 150 000 euros décerné par la Région, les 3000 arbres sont une promesse pour nos paysages. Photos © Cœur de vie.

« Ce projet est né de la volonté de végétaliser une parcelle comme solution aux problématiques climatique » explique la porteuse de projet Anne-Isabelle Gaillard. Cette ancienne avocate, engagée dans les défis environnementaux, est la propriétaire de la friche familiale de trois hectares à Torreilles, un véritable désert au départ. Les associations Citoyens pour le Climat, puis La Haie Donneurs et enfin Arbres et Paysages ont soutenu son combat pour reboiser.

« Il y a énormément de friches sur le département. La revégétalisation serait un levier majeur pour réattirer de l’eau, de la pluie, remettre en place des cycles. Si cette solution marche, pourquoi on ne le fait pas ? »

Un arrosage minimaliste

Cœur de vie est loin des reboisements classiques à base de pins alignés. Le projet qui forme un cœur en son centre rassemble une mixité de feuillus, dont beaucoup d’espèces avec une production comestible. On y trouve pas moins de 53 variétés de figuiers. « Il y a eu beaucoup de discussions, de concertations. » Conseils de militants écologistes, agriculteurs ou même des chasseurs pour protéger le terrain des sangliers ont été rassemblés. « On a décidé de mettre en place des semis végétaux pour couvrir le sol, ne pas le laisser à nu et essayer de le rendre le plus vivant possible. »

La question de l’irrigation est cruciale. « Nous avons planté par lignes pour permettre un arrosage au goutte à goutte ultra minimaliste. On a beaucoup travaillé la question du binage et la mise en place de cuvettes autour de chaque arbre. On a mis des pacaniers entre les noisetiers pour leur faire de l’ombre…. » En outre, le projet contient une dimension sociale, avec des participants de l’ESAT Joseph Sauvy en situation de handicap pour les plantations, ou des ateliers avec des IME. Anne-Isabelle Gaillard raconte comment des personnes se sont ensuite approprié le site, avec cette demande en mariage réalisée en survolant le cœur, ou encore ce couple qui a demandé à planter l’olivier de leur mariage car il dépérissait en pot.

« Le vrai enjeu pour notre zone géographique est de retrouver de la végétation »

Anne-Isabelle Gaillard rêve de voir quantité d’autres friches du département se couvrir d’arbres. « Quand on voit le nombre d’agriculteurs en déprise qui baissent le rideau, c’est à eux qu’il faudrait attribuer des fonds pour mettre en valeur nos territoires. L’aspect esthétique de nos ensembles paysagers est aussi très important, c’est ce qui fait la beauté de notre territoire. Le vrai enjeu pour notre zone géographique est de retrouver de la végétation. Je dis retrouver car il y a plusieurs siècles, toute la bordure littorale, et en allant à l’intérieur des terres, était pleine d’arbres. La perte de végétation n’est pas définitive, ça dépend de la volonté politique. »

En attendant, et alors que sa forêt vient de donner ses toutes premières repousses naturelles, Anne-Isabelle Gaillard organise quelques visites accompagnées d’ateliers artistiques. Rendez-vous le 29 juillet et le 12 août pour les prochaines. Renseignements sur sa page Facebook « Cœur de vie Torreilles« .

