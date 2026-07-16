Les épisodes de pollution de l’air s’enchaînent dans les Pyrénées-Orientales, conséquence du dérèglement climatique

Incendies et canicules dégradent fortement la qualité de l’air que nous respirons. En quelques jours, les Pyrénées-Orientales et leurs alentours ont été traversés par plusieurs épisodes de pollution. Une fréquence qui s’accélère à mesure que le dérèglement climatique progresse.

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Les fumées des incendies à peine estompées, une nouvelle vague de pollution vient de traverser les Pyrénées-Orientales. Ces lundi 13 juillet et mardi 14 juillet, le département était en procédure d’alerte. La raison : une concentration en particules en suspension élevée.

Pollution désertique : des épisodes de plus en plus fréquents

Une masse d’air chargée de poussières du Sahara a traversé le département. Des particules inhalables qui peuvent impacter l’organisme. Si cette fois-ci le nuage est passé à plus haute altitude que prévu, ces épisodes ont tendance à être de plus en plus nombreux en raison du dérèglement climatique. « On a des vents chauds qui viennent du sud, qui sont beaucoup plus fréquents qu’avant », explique Dominique Tilak, directrice générale d’Atmo Occitanie.

« Ces vents sont chargés de particules désertiques. Avant on observait ça très rarement, une ou deux fois par an. Depuis trois ans, on a régulièrement des sables sahariens qui passent. Soit à forte altitude, ce qui fait une nappe un peu jaune dans le ciel qu’on ne respire pas obligatoirement. Soit effectivement plus proche du sol, donc dans les quelques mètres de l’environnement dans lequel nous respirons, et ça nous amène à déclencher des épisodes de pollution. »

Prévention et atténuation : quelles mesures pendant le pic ?

Concrètement, au cœur du pic de pollution, les personnes vulnérables (asthmatiques, enceintes, jeunes enfants et nourrissons, personnes en insuffisance cardiaque) sont appelées à éviter les déplacements sur les axes routiers ainsi que les activités physiques intenses. Au-delà des risques sur les personnes, il s’agit d’une période durant laquelle la population doit aussi travailler à limiter ses propres émissions. Il s’agit par exemple de réduire les usages de solvants ou de peinture, ou encore de limiter l’usage de la voiture. Pour les agriculteurs, il s’agit de reporter les épandages agricoles.

Trois épisodes de pollution en 10 jours en Occitanie

Cet épisode survient alors même que le département vient de traverser plusieurs périodes de forte pollution, fatiguant les uns après les autres les organismes. Les 6 et 7 juillet, les incendies dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales ont conduit à une alerte, suivie d’une pollution à l’ozone les 8 et 9 juillet dans les départements limitrophes. « L’origine possible est notamment l’émission de composés organiques volatiles issus des incendies », explique Dominique Tilak. Les feux, combinés aux émissions de CO₂ dues au trafic routier et à la canicule, augmentent la concentration de l’air en ozone. C’est donc dans une atmosphère particulièrement polluée en Occitanie que la vague saharienne est arrivée.

« On ne peut pas parler de changement climatique sans parler de pollution atmosphérique. La cause du changement climatique, c’est la pollution atmosphérique, et une des conséquences du changement climatique, c’est aussi la pollution atmosphérique. »

Pour la directrice de l’observatoire, la question de la qualité de l’air doit s’imposer aussi pour une meilleure prévention. « On est toujours une personne sensible à un moment de sa vie, parce qu’on est un enfant, une femme enceinte, une personne âgée… Je crois que c’est important que chacun soit sensibilisé à ces problématiques. Or, la population générale ne l’est pas. »

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