Incendie de Canet-en-Roussillon : le feu fixé, la côte fortement fragilisée mais solidaire

Article mis à jour le 3 juillet 2026 à 11:07

L’incendie de Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer, désormais maîtrisé, a provoqué de lourds dégâts matériels. 1700 personnes ont été évacuées depuis hier grâce à une mobilisation massive des acteurs locaux. Les secteurs touristiques et industriels sont fortement touchés par le feu. Photo © Sdis66

Après plusieurs heures d’incendie, le feu de Canet-en-Roussillon est fixé, annonce ce matin la préfecture des Pyrénées-Orientales. Il s’était déclenché à Saint-Marie-la-Mer ce jeudi 6 juillet, avant de progresser sur le bord de mer. Au total, 1700 campeurs ont été évacués. Le feu a particulièrement touché les campings Le Sainte-Marie, Le Marina et Le Brasilia ainsi que l’entreprise Catana, deuxième constructeur mondial de catamarans, à Canet-en-Roussillon. Si le feu est fixé sur la zone végétalisée et de camping , la zone industrielle est encore sous surveillance, déclare ce matin le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe.

6 civils pris en charge, des centaines de personnes évacuées

Six civils, dont un enfant, ont fait l’objet d’une prise en charge médicale pour des blessures légères, de même que deux sapeurs-pompiers. Sept policiers municipaux primo-intervenants ont été pris en charge sur place pour des intoxications légères.

« Aujourd’hui, pour la ville de Canet, c’est dur, confiait hier le maire Stéphane Loda. C’est à la fois le volet humain. Les gens qui travaillent ici, on les connaît. Les directeurs de camping, les gens qui sonnent dans les entreprises, on les côtoie au quotidien. C’est dur pour ces familles, je pense à elles, et dur pour les campeurs qui ont pris l’habitude de passer leurs vacances à Canet. »

Le Brasilia, institution canetoise, touché par les flammes

L’édile fait remarquer que l’incendie frappe durement le secteur touristique. 281 bungalows ont été détruits par les flammes, parmi lesquels 150 au Brasilia à Canet-en-Roussillon, institution du tourisme dans le département. Il y a quelques jours, le maire inaugurait la nouvelle salle polyvalente de l’établissement 5 étoiles qui couvre 20 hectares, rappelant sa création en 1962. Sur le terrain comme en ligne, l’incendie a provoqué un vif émoi. Les souvenirs de vacances se mêlent aux images impressionnantes de l’incendie diffusées depuis hier.

Entreprise Catana : deux bâtiments détruits, un troisième sauvé

Le feu a également fortement affecté l’entreprise Catana. Deux bâtiments ont été détruits. “Un troisième bâtiment, particulièrement névralgique pour l’activité de l’entreprise, a pu être défendu et sauvé grâce à l’action des sapeurs-pompiers”, explique la préfecture. Au total sur l’ensemble du pôle nautique, 900 salariés ont été évacués. « J’adresse une pensée sincère aux dirigeants et aux salariés de Catana, aux professionnels du tourisme, aux commerçants, aux habitants et aux vacanciers dont la vie ou l’activité ont été profondément bouleversées », a exprimé le sénateur Jean Sol.

Logements, transports, repas, vêtements : une mobilisation générale

L’incendie a provoqué une forte mobilisation. D’abord pour reloger les campeurs évacués. 200 personnes ont été hébergées cette nuit dans les sites de repli mis à disposition à Sainte Marie-la-Mer, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès et Torreilles, explique la préfecture. Jusqu’à 800 personnes y ont été prises en charge au plus fort de la crise. « Face à l’urgence de la situation créée par les incendies de trois campings, la solidarité intercommunale s’impose. Il était nécessaire d’agir au plus vite », déclare le maire du Barcarès, Alain Ferrand, sur ces réseaux sociaux. Des navettes ont également été rapidement mises en place par Sankeo pour l’évacuation. 500 repas ont été distribués par la communauté urbaine, 1500 par le Département.

Edmond Jorda, maire de Sainte-Marie-la-Mer, a remercié hier les maires et la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole pour leur soutien, ainsi que celui des civils.

« On avait des naufragés qui sont arrivés de la plage sans chaussures, en maillot de bain », explique Edmond Jorda, maire de Sainte-Marie-la-Mer, reconnaissant envers celles et ceux qui ont apporté des vêtements aux centres d’accueil.

L’union des métiers et de l’industrie de l’hôtellerie (Umih) des Pyrénées-Orientales a appelé à la solidarité. “Si vous disposez de chambres, logements ou places disponibles pour accueillir des personnes évacuées (même pour une ou plusieurs nuits), merci de faire part de vos disponibilités à : pref-crise@pyrenees-orientales.gouv.fr.”

La côte toujours en vigilance « risques exceptionnels«

215 sapeurs-pompiers restent engagés aujourd’hui. Des patrouilles de gendarmerie sont déployées pour sécuriser les mobil-homes évacués et les biens des personnes. La préfecture demande à la population d’éviter le secteur. La RD81 reste fermée entre Canet-en-Roussillon et Saint-Laurent-de-la-Salanque. De ne pas mobiliser les services de secours inutilement et de suivre les consignes des autorités et les informations diffusées par les canaux officiels.

La moitié du département reste en vigilance rouge « risques exceptionnels » aujourd’hui. Edmond Jorda appelle à la responsabilité et à la vigilance de tous, rappelant que 90% des feux sont d’origine humaine. “On met en péril des vies, on met en péril des activités économiques très importantes”, déclare-t-il.

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