Comment le dérèglement climatique a déjà bouleversé le monde du travail

Les actifs sont nombreux (77 %) à estimer que l’État doit agir sur les questions écologiques et environnementales. Mais ils comptent également sur les entreprises (50 %) et sur les citoyens eux-mêmes (49 %). Laurence Bedeau, associée au sein de l’institut Elabe, confie « On ne peut pas considérer que les actifs abdiquent toute responsabilité, ni d’ailleurs que ces résultats s’inscriraient dans une mécanique bien française où l’on attendrait trop du pouvoir régalien ».