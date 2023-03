Exercice Ebola à l’aéroport de Perpignan : faire face à un risque potentiel

Le virus Ebola se manifeste par des symptômes tels que fièvre supérieure à 38° C, faiblesse intense, maux de tête, irritation de la gorge et douleurs musculaires, suivis de diarrhées, vomissements, éruptions cutanées et parfois d’hémorrhagies. Contrairement à la grippe ou au COVID-19, le virus Ebola n’est pas transmissible par voie respiratoire, mais par contact direct avec les liquides corporels des personnes et animaux malades ou morts.

Pour les passagers asymptomatiques et les cas contacts, un isolement de 21 jours est obligatoire, avec une surveillance quotidienne de la température. En cas de fièvre supérieure ou égale à 38° C, il convient d’appeler immédiatement le 15 en expliquant la situation et de ne pas se rendre chez le médecin ni aux urgences. Le dispositif de prise en charge d’un cas suspect de virus Ebola sera activé par le médecin régulateur du 15.