Revisitée par Ben & Sara, « La Dame à la licorne » s’expose à Perpignan

Si, à Perpignan, le mois de septembre est indissociable du festival international du photojournalisme Visa pour l’Image, d’autres expositions seront à découvrir durant cette période. La Dame à la licorne, une exposition de Ben & Sara réalisée en collaboration avec les élèves du lycée Maillol de Perpignan, s’installe place Joseph Sébastien Pons du 2 au 10 septembre 2023.

L’interprétation moderne d’une œuvre ancienne

Le duo Ben & Sara, a choisi de réinterpréter les célèbres tapisseries du musée de Cluny, mais de manière contemporaine. Les artistes proposent une série de tableaux photographiques, des portraits et des natures mortes, illustrant le chemin initiatique de la Dame.

La Dame, accompagnée de sa suivante, d’une licorne et d’un lion, expérimente les cinq sens et traverse des épreuves pour se découvrir. C’est suite à cela qu’elle peut transmettre et ainsi passer le relai à sa suivante. C’est ce message universel que Ben & Sara ont voulu montrer.

Une histoire de l’histoire

Ben & Sara ont voulu raconter une histoire en s’inspirant de la peinture classique, du théâtre et du cinéma. Les interprétations de La Dame à la licorne, cet ensemble de six tapisseries, sont nombreuses. Le duo d’artistes a souhaité proposer la sienne.

La femme va avoir un déclic (Le Toucher) puis se mettre au travail (L’Odorat) et aimer ce qu’elle fait (Le Goût). Ensuite elle va trouver l’harmonie (L’Ouïe) mais être en proie aux doutes et regarder en elle (La Vue), puis se trouver elle-même et transmettre à sa suivante, qui suivra le même cheminement (À mon seul désir).

Image après image, la Dame passe de l’obscurité à la lumière. Les couleurs de sa tenue évoluent. De même que ses bijoux, dont son collier, qu’elle donne à sa suivante. Elle passe ainsi du noir au blanc, à l’orange, au rouge, au multicolore et à l’or.

Ben & Sara ne se sont pas arrêtés là. Ils ont voulu faire voyager la Dame dans le temps. Pour cela, ils ont traversé les époques en partant de la peinture flamande et en allant jusqu’aux photographies de la publicité contemporaine.

Ces tableaux photographiques sont inspirés de l’œuvre d’artistes issus de la pop culture, comme Sacha Goldberger, Gregory Crewdson ou encore David Lachapelle.

Pour Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice générale au musée de Cluny, « la série de photographies proposée par Ben & Sara s’impose à son tour, par son atmosphère étrange, le raffinement des mises en scène, la qualité des textures, la contemporaine lecture d’une histoire qui parle encore et toujours ».

Qui sont Ben & Sara ?

Benjamin Le Brun et Sara Yadavar sont des artistes français qui vivent et travaillent en Occitanie. Ils ont décidé de travailler sur la réinterprétation de La Dame à la licorne car la transformation, qu’elle soit individuelle ou collective, est au centre de leurs travaux. Ils avaient déjà proposé une réinterprétation de La Cène de Léonard de Vinci pour le galeriste Roger Castang.

Ben & Sara travaillent ensemble depuis 8 ans sur des projets de photographie théâtralisée ou de photographie de mise en scène, aussi bien poétique que dystopique. Le centre des loisirs, œuvre de 2015, illustre à travers l’absurde et la dérision, la mutation des centres commerciaux en France. Le Nouveau Monde, datant de 2019, est un travail photographique d’immersion auprès des acteurs de la Tech parisienne, dans l’environnement start-up.

Le travail du duo s’inspire à la fois de la peinture classique, du théâtre et du cinéma, tout en s’appuyant sur les sciences humaines pour témoigner des mutations de notre société. Ils ont fait du traitement dystopique – décalé ou absurde – une ligne de force dans l’appréhension de leurs productions.

Une collaboration avec le lycée Maillol

Ce travail photographique a nécessité la participation des élèves de Terminale de la section Métiers de la Mode et du Vêtement du lycée Maillol de Perpignan. Les lycéennes ont confectionné une partie des tenues de la Dame et de sa suivante, dans le cadre du programme pluridisciplinaire du « Chef-d’Œuvre » (année scolaire 2022-2023), soutenu par la Cité éducative.

Selon Lynda Kettal, enseignante en Mode, « Pour les élèves de cette filière, l’intérêt de travailler sur ce chef-d’œuvre avec Ben & Sara était multiple. » Elle explique « Le costume est un élément central pour la compréhension de La Dame à la licorne. Une multitude de tenues jalonne ainsi les six tapisseries offrant un large prisme de créativité pour retranscrire les états successifs de la Dame. » Elle poursuit « Toutes les femmes d’alors filaient, brodaient et cousaient. Certaines ont pu atteindre la création artistique par le biais de la tapisserie, mais la plupart de ces femmes sont restées anonymes. Par cette initiative, les élèves ont poursuivi cette filiation. »

L’enseignante explique que les lycéennes étaient motivées à l’idée de participer à une production artistique avec la réalisation de tenues portées, photographiées et vues par un public. Les réalisations ont été récompensées par le Premier Prix Occitanie des chefs-d’œuvres de la Fondation Colbert – Institut de France, dans la section « Arts » (2023).