Lycéens, photojournaliste et enseignants exposent les mémoires de la Retirada

« Lors du vernissage, quand on leur a offert le livre, c’était aussi émouvant pour eux que pour les gamins. On a démarré en 2020 et le Covid a rendu tout ça très compliqué; mais on ne s’imaginait que le projet aller prendre cette ampleur. Très vite, on a vu la qualité dans ce que faisaient les élèves. Pour moi, l’aboutissement d’un projet long, c’est le livre. Et il fallait que ces témoignages aillent plus loin que dans les murs du lycée. Avec FFREEE, on veut aussi que l’exposition devienne itinérante. »