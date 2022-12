Instagram l Des lycéens de Céret décryptent la géopolitique en vidéos

Pour le montage, c’est Juliette qui s’y colle. « Je m’occupe du montage, des infographies, des sous-titrages ». Cette passionnée du son et de l’image compte bien en faire son métier plus tard. Mais pour le moment sa préoccupation est de tenter de faire que les textes lus soient moins écrits. « Les premiers retours nous disent que les textes étaient un peu écrits comme une dissertation. Maintenant, on essaye d’oraliser un peu nos propos, d’expliciter un plus les notions géopolitiques. Bref, on voudrait privilégier des formats plus courts et plus concis ».

Dans la salle adjacente, on parle Amazonie, déforestation et ressources minières. Car oui, juste après le conflit au Tigré, les élèves de l’atelier Sciences-Po de Déodat de Sévérac vont tenter de résumer les maux que subit d’Amazonie dans une vidéo de 3 ou 5 minutes.