Face aux 10 000 canards en plastique d’Auchan, les commerçants de Perpignan ne veulent pas être les dindons de la farce

Article mis à jour le 14 août 2025 à 11:58

Le samedi 13 septembre 2025, le centre commercial Auchan Perpignan compte organiser, au pied du Castillet, une course de canards en plastique dans les eaux de la Basse. Un événement qui selon les organisateurs a pour vocation de « faire rayonner Perpignan », mais qui a le don d’irriter les commerçants du cœur de ville. Et ils ont décidé de le faire savoir. Credit photo Payam Moin Afshari / Unsplash.

10 000 canards en plastique lâchés dans la Basse à Perpignan

Avec cette action, le centre commercial situé au sud de Perpignan veut mettre l’accent sur la ville de Perpignan. Selon la chargée de communication, l’événement serait une vitrine pour la ville, l’initiative s’inscrit dans une volonté de « faire rayonner Perpignan ». À l’heure où les tendances de consommation évoluent et que les clients sont attirés par les galeries marchandes du sud de la Catalogne, cette animation est censée inciter les clients à rester en ville selon la communicante. Au programme de cette course géante aux canards jaunes numérotés, un tirage au sort avec de nombreux lots, dont une Fiat 600 et des bons d’achat à dépenser dans le centre commercial.

Quant aux préoccupations environnementales rappelant que le plastique est loin d’être fantastique, surtout quand il échoue dans la nature et dans les cours d’eau, Aushopping* se veut rassurant. Aucun des 10 000 canards n’échappera au système d’entonnoir gonflable prévu en fin de parcours. Si cette animation est une première à Perpignan, elle est loin d’être inédite. Déjà en 2019, dans la Loire, une pétition intitulée « interdire le déversement de canards en plastique dans les cours d’eau » avait recueilli plus de 16 000 signatures.

Nicolas Fabre membre de l’association citoyenne Alternatiba66, se dit exaspéré. « Le message diffusé est très mauvais. Et même si tous les canards sont récupérés, il y a toujours un risque de pollution aux microplastiques ! »

Au-delà de la conscience écologique, pour Laurent Triloff, président de l’association de commerçants « Perpignan et moi », c’est aussi une OPA d’un centre commercial périphérique sur le centre-ville de Perpignan. Ce 13 septembre est en effet un samedi primordial (fin de Visa pour l’image et rentrée scolaire) pour les commerçants. Selon Laurent Triloff, cette animation a été faite sans aucune concertation.

« Il faut que chacun défende sa vision du commerce »

Selon Nadia Kharbouch, commerçante historique du centre-ville et élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie, il est nécessaire que chacun défende sa vision du commerce. Pour cette responsable d’une boutique de vêtements pour hommes, il est tout à fait normal qu’Auchan anime sa galerie commerciale comme il l’entend. « Ce qui me gêne c’est qu’on fasse la promotion d’Auchan lors d’un des plus gros samedis de septembre », affirme Nadia.

« C’est un week-end où il y a du monde, où on va avoir juste de la saturation de parking, pour une animation ultra bas de gamme. Il n’y a rien de très qualitatif là-dedans », s’exaspère Nadia Kharbouch.

Si le centre commercial met en avant le soutien de l’ensemble des bénéfices de l’action pour l’association Maison Soleil, pour Nadia il s’agit surtout d’une opération marketing pour récupérer les données (mail, numéro de téléphone etc) de ceux qui vont payer pour faire concourir leur canard en plastique. « C’est de l’hypocrisie, totale ! »

Nadia Kharbouch comme Laurent Triloff ont tenté d’alerter l’adjoint au commerce pour tenter de réduire la portée de l’évènement, mais pour le moment, la mairie n’a pas répondu à leurs demandes. Contacté, Frédéric Guillaumon n’a pas non plus répondu à nos sollicitations.

*Aushopphing est la dénomination commerciale de la structure englobant l’hypermarché et les commerçants de la galerie marchande d’Auchan.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.