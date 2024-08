Festival d’art urbain, quand Thuir se pare de couleurs et de créativité

Article mis à jour le 6 août 2024 à 08:40

Du 9 au 12 août 2024, Thuir se transforme en un immense atelier créatif. Porté par la mairie et l’association Urban Art Up, le festival Ultraviolet se veut un espace d’échange et de découverte autour de l’art urbain. Au programme : live painting, ateliers, expositions, conférence et marché des artistes. Photo © KATO

Moderne et dynamique, le nom du festival, UltraViolet n’a pas été choisi au hasard. Comme clin d’œil à l’histoire de Thuir, il fait référence aux frères Violet, célèbres pour leur création de vermouths. Rendez-vous à Thuir pour quatre jours d’immersion créative et de partage artistique.

Une invitation à l’échange et à la découverte

Les festivités débuteront dès 16h, le 9 août. Avec pas moins de 12 artistes de renommée nationale et internationale, Ultraviolet est un moment de partage. Parmi eux, des noms tels qu’Onsept, Braga Last One, Temponok, R-PI ou encore Kato.

Les artistes offriront au public l’opportunité de les voir à l’œuvre, créant des fresques en direct. Les trois soirées festives, du 9 au 11 août, seront également rythmées par des ateliers d’initiation gratuits pour petits et grands. La Freezone Palissade, un espace dédié au graffiti, permettra à chacun de laisser libre cours à son imagination.

Photo © TEMPOMOK

L’ambiance sera également musicale grâce aux sets du DJ Laurent Allart présent lors des soirées. Un autre moyen de profiter du festival, alliant expérience visuelle et sonore.

Outre les artistes invités, le festival UltraViolet fait la part belle aux talents locaux. Le dimanche 11 août, la place de la République accueillera un marché regroupant artistes et créateurs de la région. Cet évènement sera l’occasion pour le public de découvrir des œuvres originales et de rencontrer les artistes en personne.

Tout au long de la journée, des activités pour les petits et les grands

Le festival débute le 9 août, à 16h, avec une conférence animée par quatre artistes qui partageront leurs parcours, leurs techniques, et la signification de leurs œuvres. L’opportunité pour le public de poser des questions directement sur cet art urbain.

Photo © R-pi

Le festival propose aussi des ateliers gratuits pour tous les âges, allant de l’initiation au graffiti à la création de pochoirs sur tote bags. Manuel Bouchet, responsable de la communication du festival, précise : « Il y a quatre types d’ateliers gratuits, mais il est important de s’inscrire à l’avance. Par exemple, l’atelier glitch art travaille sur l’erreur numérique, où l’on prend une photo avec un réglage incorrect et on l’exploite de manière artistique. »

Des visites guidées seront également organisées chaque soir pour présenter les artistes. Ces moments de médiation culturelle sont essentiels, comme l’indique l’organisateur : « Nous aimons quand le public interagit avec les artistes ! »