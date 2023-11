L’Institut Régional de Sommellerie Sud de France ouvre ses portes à Thuir

Après l’annonce du projet en 2021, l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France situé à Thuir est enfin prêt à accueillir des élèves et du public.

Implanté dans les Caves Byrrh, ce pôle de formation totalement unique en France offre un gage d’excellence aux sommeliers, aux professionnels et aux autres passionnés du monde du vin.

Un Institut soutenu par le département des Pyrénées-Orientales et la région Occitanie

L’Institut Régional de Sommellerie Sud de France est un projet collaboratif multisite réalisé en partenariat entre la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illiberis et celle des Aspres. Soutenu par le département des Pyrénées-Orientales, la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, l’Etat et l’Europe, l’Institut Régional de Sommellerie accorde une grande importance à l’humain.

L’objectif est de fédérer tous les acteurs du territoire autour de ce projet générateur d’emplois et porteur de développement économique. Cet Institut optimise les structures et moyens mis à disposition de la Sommellerie française et internationale et de la filière viti-vinicole.

Une pluralité de formations autour du vin

L’Institut Régional de Sommellerie Sud de France est unique en France puisqu’il sera le seul à proposer des classes préparatoires aux meilleurs concours de sommellerie et de caviste en 2025. Sésame indispensable pour accéder à des postes dans les établissements les plus prestigieux de France et du monde.

Des formations autour du vin seront également dispensées. D’une durée de quelques jours, elles permettront de connaître les vins d’Occitanie, les vins spiritueux, effervescents, les accords mets et fromages des vins du Roussillon… Mais d’autres formations, également de quelques jours, seront ouvertes pour proposer une formation complète. Elles offriront la possibilité d’apprendre à maîtriser des outils pour réussir sa communication, connaître le catalan, l’anglais/espagnol professionnel du vin mais aussi des techniques de vente.

Le Bachelor Wine Business Management (6 mois de cours et 4 à 6 mois de stage) est la seule formation longue proposée par l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France. Mais des ateliers, des master class et des conférences sont prévues. Le programme sera dévoilé en janvier 2024.

Des formations dispensées sur le Campus de Thuir

C’est aux Caves Byrrh que seront accueillis les apprenants et cela n’est pas un hasard. Depuis longtemps, l’entreprise matérialise le développement des vins doux du Roussillon par l’apéritif au quinquina. Propriétaire des lieux, la Communauté de communes des Aspres, a rénové les bâtiments historiques pour recevoir les élèves dans les meilleures conditions possibles.

Quatre étages ont été entièrement repensés et comportent désormais une salle d’analyse sensorielle, un bar de mixologie, des salles de cours connectées, un auditorium, une cuisine modulable ainsi qu’un roof-top avec un bar à vins qui sera exploité lors des évènements. Au total, ce sont 1.000 m2 qui seront accessibles aux apprenants.

Des professionnels réputés et des partenaires présents

Les intervenants sont tous issus du monde professionnel et diplômés des plus grandes écoles. Les élèves auront à leurs côtés des maîtres sommeliers, des œnologues, des consultants, des lauréats de concours de sommellerie ou de caviste, des journalistes, des directeurs ou des chefs de projets.

Pour accompagner au mieux les apprenants et les aider à s’insérer dans le monde du travail, l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France pourra compter sur la présence de partenaires, aux échelles nationales et internationales : bars à vins, restaurants étoilés, vignobles…

François-Xavier Demaison, parrain de l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France, a toujours à cœur de participer aux évènements du département. Il témoigne « Je suis heureux d’accompagner cet institut multisite qui voit le jour dans cette belle région ! L’alliance du vin, de la fête et de la gastronomie est un pari réussi ! ».

Elizabeth Gabay, Master of Wine, est la marraine du Campus de Thuir. La journaliste experte en vin se déclare « convaincue que l’éducation est essentielle dans le monde du vin pour encourager la diversité et la créativité et honorer la qualité de vie ». « Le Campus de Thuir dispose de tous les moyens à la pointe de la pédagogie pour former les professionnels d’aujourd’hui et de demain », ajoute-t-elle.

Des projets pour l’avenir de l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France

Nicole Gonzalez, présidente du Campus de Thuir, a une ambition, que ce lieu devienne « un acteur incontournable du monde viticole, en France, comme à l’étranger ». Pour y parvenir, de nombreux projets sont en cours de développement, notamment la création du premier Incubateur d’entreprises du monde du vin en Occitanie.