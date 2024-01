Le festival Maghreb Si loin…Si proche signe sa 27e édition dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 10 janvier 2024 à 10:05

Du 13 au 28 janvier, les Pyrénées-Orientales accueillent l’un de ses premiers festivals de l’année 2024. La 27e édition du festival Maghreb Si loin… Si proche. Cette édition met en avant le vivre ensemble autour du bassin méditerranéen en rappelant le respect des relations entre le Nord et le Sud. Différentes projections sont organisées dans plusieurs villes des Pyrénées-Orientales et de l’Aude ont pour objectif d’amener une ouverture d’esprit pour accéder à une parole libératrice et humaine.

Pour les organisateur, ce festival fait partie des (trop) rares manifestations qui unissent et réunissent l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. «La Méditerranée n’est plus perçue comme une séparation mais comme une passerelle.»

La soirée d’ouverture du 13 janvier à Cabestany

L’inauguration du festival Maghreb Si loin… Si proche se tiendra le samedi 13 janvier au centre culturel de Cabestany. L’occasion pour le public d’assister à la présentation des deux expositions par Brahim Karim – calligraphe – et S.O.S Méditerranée ainsi qu’à la présentation du festival. Après le mot des élus, un verre de l’amitié sera partagé dans le hall du centre culturel. Avant un couscous à 20h moyennant 15 €, les inscrits pourront profiter du spectacle de danses orientales par l’association de Cabestany « L’effet oriental » dans la salle de cinéma.

Avant cette soirée d’inauguration, deux films seront projetés à Cabestany : Indivision de Leïla Kilani en avant-première et L’Olivier sauvage, un documentaire de Kamel Azouz, diffusé en présence du réalisateur. Après le repas, c’est le film de Kaouther Ben Hania Les filles d’Olfa qui sera projeté. Ce documentaire aussi intime que puissant sera également diffusé le 18 janvier à Lézignan-Corbières dans l’Aude.

Les films à ne pas manquer lors du festival Maghreb, Si loin… Si proche 2024

Une quinzaine de films sont proposés au public dans différentes salles des Pyrénées-Orientales et de l’Aude.

Sélectionné à la Quinzaine des cinéastes lors du festival de Cannes, «Déserts de Faouzi Bensaïdi» est décrit comme un road-trip à mi-chemin entre le western et la satire sociale. Il sera diffusé à plusieurs reprises lors de cette 27 édition du festival Maghreb Si loin… Si proche, le 14 janvier à Cabestany, le lendemain à Gruissan et le 16 à Banyuls-sur-Mer.

Le 18 janvier à Alénya, c’est le documentaire de Nadir Bouhmouch «Amussu» qui sera projeté. Un coup de projecteur sur une tribu en lutte pour protéger des amandiers. Le camp de protestation est aujourd’hui devenu un petit village fonctionnant à l’énergie solaire. Bader, un marocain qui lutte sur place, sera présent pour partager son histoire avec le public.

Lina Soualem présentera en avant-première son film «Bye bye Tibériade» le 19 à Argelès-sur-Mer et le 21 à Limoux. Après avoir joué dans trois longs-métrages, l’actrice et réalisatrice dévoile son deuxième documentaire lors de ce festival. Lina Soualem a choisi de mettre en avant quatre générations de femmes palestiniennes.

Festival Maghreb, Si loin… Si proche, projections, débats et séances scolaires

Le 27 janvier, Hervé Blanchard, professeur d’économie à l’Université de Perpignan sera présent lors du débat autour du film «L’argent, la liberté, une histoire du franc CFA» diffusé à Elne. Un documentaire sur cette monnaie qui offre à la France ainsi qu’à ses partenaires de la zone euro un accès privilégié aux marchés africains.

Des séances scolaires sont aussi organisées en amont du festival avec à l’affiche les films «Dounia et la princesse d’Alep» et «Un été à Boujad.» Le premier est une fiction d’animation pour enfant réalisé par Marya Zarif et seules des séances scolaires sont prévues. Pour le film d’Omar Mouldouira, «Un été à Boujad», des séances ouvertes au public se tiendront le 17 janvier à Quillan, le 19 à Prades et le 20 à Argelès-sur-Mer.

Des repas pour accompagner les séances du festival Maghreb, Si loin… Si proche

Dans l’Aude, l’ensemble des séances seront accompagnées d’un repas pour échanger autour du film. La réservation obligatoire est à effectuer par SMS ou mail directement auprès de chaque salle participante. Quant aux Pyrénées-Orientales, c’est un repas aura des consonances orientales (à réserver également). Ce temps d’échange est prévu à Cabestany, Alénya, Argelès-sur-Mer, Port-Vendres et Elne.

Des repas tirés du sac à prendre entre la projection des deux films sont également planifiés à Banyuls-sur-Mer le 16 janvier, à Saint-Paul-de-Fenouillet le 17 janvier, à Alénya le 18 janvier et à Prades le 19 janvier.

Le 24 janvier, l’association Coup de Soleil offrira un buffet aux spectateurs qui assisteront aux deux projections du jour.

Des évènements en plus des projections

Le 19 et 20 janvier, Brahim Karim exposera ses calligraphies dans la médiathèque d’Argelès-sur-Mer.

Le 20 janvier, Soad Baba Aïssala de l’ALEC mènera une conférence sur Le rôle de la solidarité internationale dans la consolidation des droits humains. Celle qui se déclare laïque et féministe veut proposer une éducation émancipatrice.

Le 27 janvier, en partenariat avec S.O.S Méditerranée, une exposition se tiendra dans le Hall de la mairie d’Elne. Sauver, protéger, témoigner porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée grâce aux clichés des photographes embarqués et aux témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord de l’Aquarius.