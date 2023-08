Elne clôture l’été avec son festival du spectacle vivant « Tous dehors ! »

Pour clore ces vacances d’été, la ville d’Elne organise un week-end festif dédié au spectacle vivant ce dernier week-end d’août. Durant deux jours, le 25 et 26, la ville se transforme en une scène à ciel ouvert où les artistes viendront à la rencontre des habitants et des touristes. Quel est le programme de cette 2e édition ?

En attendant le festival…

Depuis le mois de juin et jusqu’à la tenue du festival, la compagnie La Sphère Oblik installe un chantier de création au sein de l’espace Gavroche. Tous les habitants du quartier y sont conviés et encouragés à créer un petit spectacle mêlant théâtre d’objets et vidéo. La compagnie souhaite « fabriquer ensemble un projet de A à Z : écriture de l’histoire, construction de décor, manipulation d’objets, création d’effets spéciaux, de bruitages, utilisation de caméras et mixage vidéo ». La restitution au public s’effectuera le 26 août.

Le point de départ choisi pour cette création unique est « la découverte de sarcophages à Elne ». L’histoire sera racontée à la manière d’un petit film d’animation, grâce à deux caméras qui filment les manipulations des objets et personnages en direct. Un dispositif qui permet ainsi d’offrir une grande liberté dans la façon de raconter les histoires.

Tous dehors ! Un festival qui rassemble

Pour Nicolas Garcia, maire d’Elne, le festival Tous dehors ! est « une belle manière d’aller à la rencontre d’Elne et de ses habitants, tout en offrant aux visiteurs de passage une belle image de la ville, de son patrimoine, des trésors d’humanité et de créativité qu’elle recèle ». Tous les spectacles sont gratuits. Les festivaliers sont invités à venir avec leur pique-nique puisque des tables seront mises à disposition ou à consommer local dans les divers établissements de la commune.

L’équipe Yummy, qui s’occupe de la direction artistique, précise que les spectacles aideront à « se questionner sur soi, sa relation aux autres et au monde ou juste profiter de l’instant ». Les participants risquent de se faire surprendre au détour d’une rue par une déambulation et sont invités à rejoindre certaines places de la ville pour assister à un spectacle.

Le programme du vendredi à Elne

Les spectacles du vendredi se tiendront en ville haute. Le festival s’ouvrira dès 18h avec une déambulation de l’Imperial Kikiristan, une fanfare déjantée, qui donnera sa première représentation « Fantaisies kikiristanaises ». Le départ sera donné sur le plateau des Garaffes pour rejoindre le jardin des Métiers d’Arts, lieu du deuxième spectacle.

La compagnie Ijika présentera son spectacle « Monsieur Tigre se déchaîne ». Créée en 2013 à Perpignan, cette compagnie a pour ambition de développer des créations artistiques autour de la capoeira, de la danse et de la musique. Cette pièce de théâtre acrobatique a pour thème la découverte de soi et la relation à l’autre.

Ensuite, direction la place de l’Église pour assister à la représentation de « Hamlet en 30 minutes » de la compagnie Bruit qui court. Du théâtre burlesque et clownesque pour transformer le drame original en une comédie hilare et loufoque.

La fanfare Imperial Kikiristan sera de nouveau sur le plateau des Garaffes à 20h55 pour la cérémonie du « Jumeläg » du lendemain.

Le programme du samedi

Changement de cap pour le samedi, les spectacles auront lieu en ville basse. Le cinéma Vautier diffusera le projet créé depuis plusieurs semaines avec les habitants et la compagnie La Sphère Oblik.

Retour de l’Imperial Kikiristan pour assister au fameux « Jumeläg » sur le parking de la mairie. Musique et nombreux rituels, plus ou moins loufoques, attendent la population locale.

La fête continue avec la compagnie Picto Facto et son spectacle déambulatoire « Brimborions ». Trois bulles filantes ou lampions à malice qui iront de la rue nationale à la place de la République.

La compagnie La Sphère Oblik s’installera dès 19h30 et pendant 2h sur la place de la République pour présenter son spectacle « L’Objetarium », de l’entresort en caravane. Un spectacle sans parole où les objets prennent vie.

Autre déambulation à ne pas manquer : celle de la compagnie La Locomotive avec ses « Trimardeurs », un trio qui se déplace dans les rues avec sa machine à énergie musicale. 3 passages sont prévus dont le dernier partira à 22h35 de la place de la République.

La rue du Marché aux grains attend la compagnie Bakhus et son spectacle « Seul ? » qui dévoile le cheminement de l’enfance à l’âge adulte et revient sur l’évolution de notre perception du Monde. Les membres de la compagnie viennent de divers horizons, ce qui fait leur force, car ils multiplient les modes d’expression.

C’est la compagnie Vol’e Temps qui clôturera cette 2e édition du festival Tous dehors ! avec son spectacle « DistanS ». La compagnie andalouse propose du cirque acrobatique et du théâtre gestuel pour s’interroger sur les relations humaines et les comportements des humains dans un espace commun.