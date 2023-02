Les traditions culinaires du monde au cœur du Festival Terres d’Ailleurs à Perpignan

Le festival débutera le 21 février à 10h30 par un atelier créatif à la Médiathèque. Les adultes et les enfants de 7 ans et plus seront accueillis pour réaliser une carte postale épicée. C’est un véritable voyage au pays des odeurs et des couleurs qui sera proposé. Dans l’après-midi, un guide-conférencier attendra les plus curieux place de la Loge pour une visite guidée des commerces de bouche d’hier et d’aujourd’hui. Une façon de se remémorer les métiers d’antan et les habitudes de consommation d’autrefois. Pour clôturer cette première journée, un jeu sera organisé à la Médiathèque auquel adultes et enfants pourront participer. Le but est de servir des clients qui ne parlent pas notre langue.