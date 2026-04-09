Plus éco-responsables, plus inclusifs : ces festivals des Pyrénées-Orientales prennent les choses en main dans le collectif Echo(s)

Mobilités durables, impact environnemental, solidarité… Les festivals sont-ils suffisamment vertueux ? Le collectif Echo(s) existe depuis 2023 et réunit pas moins de 11 festivals des Pyrénées-Orientales. Parmi eux, Jazzèbre, Visa pour l’Image, Ida y Vuelta, Confrontation et bien d’autres. Un regroupement qui devrait bientôt prendre une forme associative pour renforcer les démarches engagées.

Des artistes qui débarquent en avion, des spectateurs qui viennent en voiture, de la vaisselle jetable… C’est un travail de fourmi d’infléchir le monde du spectacle vers l’écologie. Le collectif Echo(s) mutualise les ressources. Stands, pédagogie, tri sélectif, covoiturage et navettes sont proposés. Pas toujours simple d’embarquer le public.

Un manque criant de bus nocturnes pour rentrer de spectacle

« Nos publics sont majoritairement locaux » explique Manon Billaut, directrice de l’Institut Jean Vigo et porte-parole du collectif.

« La voiture reste le mode de transport dominant. Quand on doit fermer la cour de l’Arsenal où l’on peut se garer pour les séances de cinéma, on perd une partie du public. »

Au centre-ville de Perpignan, la voiture reste le mode de transport automatique. Les organisateurs s’efforcent pourtant d’encourager la marche en affichant le nombre de minutes à pied. L’offre de transport en commun, en particulier pour les concerts en soirée, est problématique sur le département, et bien sûr éminemment politique. Le collectif Echo(s) milite pour des bus et train de nuit afin de pouvoir rentrer des spectacles.

La question des mobilités moins carbonées se pose par exemple pour le festival Pablo Casals de Prades. « On a un public qui vient de loin pour ces concerts » explique la représentante du festival. « Le public de la musique classique n’est pas familier de ce genre de thématique. C’est notre premier défi. » Il s’agit enfin de pousser les artistes à venir en train plutôt qu’en avion sur les plus gros évènements.

Louer de la vaisselle, plus cher que d’acheter du jetable

L’écologie coûte cher. C’est ce que rappelle la directrice de la Casa Musicale, Rebecca Bouillou. « Nous avons décidé de ne plus passer par de la vaisselle jetable, comme durant les éditions précédentes. Mais louer de la vaisselle en dur coûte plus cher que d’acheter de la vaisselle jetable. » Les toilettes sèches se négocient trois fois le prix des toilettes chimiques. Sans parler de la nourriture en circuit court. « Manger local est plus cher que d’autres formes de restauration. » Chaque engagement a son budget, et c’est là où la force du collectif, qui mutualise du matériel et des idées, sera essentielle. Echo(s) travaille aussi à la végétalisation et à l’ombrage des sites, pour s’adapter au changement climatique.

L’accessibilité et l’inclusion forment l’autre volet des engagements d’Echo(s). Lien avec le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles), tarifs accessibles, thématiques sociales mais aussi des projets pour rapprocher les habitants. Ainsi Courts Circuits 66, Jazzèbre, Agit’Hé et la Casa Musicale ont organisé avec les habitants de quartiers prioritaires de Perpignan un court-métrage en stop motion.

Le making of du court métrage réalisé avec des Perpignanais et plusieurs acteurs d’Echo(s)

L’avenir est au renforcement de ces partenariats. Echo(s) pourrait même se doter d’un emploi ou service civique dédié à ces démarches, mais aussi à l’obtention de labels écologiques. Il est aussi prévu un inventaire de matériel commun à l’image de celui impulsé en Aveyron via « CUMAC » ou Coopération d’Utilisation de Matériels Artistiques et Culturels. La culture chacun dans son coin, c’est terminé.

Les festivals et structures du collectif Echo(s) :



– L’Autre Festival : Festival scolaire porté par l’association Courts Circuit 66. 3e édition du 30 mars au 3 avril 2026.

– Confrontation (Institut Jean Vigo, Cinémathèque de Perpignan) : 61e édition du 6 au 10 mai 2026.

– Zah-Zuh : Concerts jeunesse par l’association Jazzèbre, itinérant. 5e édition du 10 au 17 mai 2026.

– Ida y Vuelta (Casa Musicale, Perpignan) : du 4 au 6 juin 2026.

– Pablo Casals (Prades) : 74e édition du 28 juillet au 8 août 2026.

– Festival 543 (Coustouges et Haut Vallespir) : 7e édition en juillet et août 2026.

– Festival Courts Circuit 66 (itinérant) : 7e édition du 11 août au 20 septembre 2026.

– Visa pour l’Image (Perpignan) : 38e édition en août et septembre 2026.

– Jazzèbre (itinérant) : 38e édition du 24 septembre au 11 octobre 2026.

– Festival R-Cas (collectif Agit’Hé, Perpignan) en octobre 2027.

– FFF-Frontières Films Festival : Festival scolaire porté par l’association Courts Circuit 66. 4e édition du 9 au 16 octobre 2026.