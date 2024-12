Fêtes de fin d’année : Ces associations des Pyrénées-Orientales se mobilisent pour les personnes isolées

Article mis à jour le 9 décembre 2024 à 12:52

Les fêtes de fin d’année sont associées à la famille et aux grandes tablées. Pourtant, certaines personnes sont seules et cela peut être difficile à vivre. Ces associations des Pyrénées-Orientales se mobilisent pour rompre l’isolement et permettre à chacun de passer un moment convivial autour d’un repas, d’une activité ou d’un atelier.

Un repas de Noël pour les personnes âgées

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir passer les fêtes de fin d’année en famille, notamment les personnes âgées. Pour les Petits Frères des Pauvres de Perpignan, un déjeuner sera organisé dans un restaurant de Saleilles, le 24 décembre. « Une date importante car au plus près de celle de Noël » précise une salariée, qui ne manque pas de souligner l’important travail effectué par les bénévoles, clé de voute des actions de l’association. D’ailleurs, « nous risquons d’avoir besoin de chauffeurs et de volontaires !», ajoute Nicole, l’une des bénévoles.

L’association tient à rappeler que « toutes les personnes âgées dont l’association s’occupe sont conviées », soit une soixantaine de personnes, dont la moitié environ devrait se rendre au repas et à l’animation musicale qui l’accompagnera. Pour ceux et celles éprouvant des difficultés à se déplacer, un cadeau ou un panier gourmand sera proposé. C’est un bénévole qui sera chargé de l’apporter au domicile de la personne âgée.

Durant le reste de l’année, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres vont à la rencontre des personnes âgées et isolées. La salariée assure qu’il s’agit bien de « temps de convivialité et pas de prestations effectuées au domicile ». Une fois par semaine, les bénévoles de l’équipe de Perpignan organisent un après-midi collectif durant lequel les personnes âgées se réunissent pour prendre un goûter, jouer à des jeux de société…

Les actions organisées dans les Pyrénées-Orientales

À Saint-Estève, le repas de Noël des résidents se tiendra le 17 décembre. Au programme : apéritif, repas de Noël et spectacle cabaret. Un évènement construit autour de la fraternité et du partage, organisé par la CMCAS (Caisse centrale d’activités sociales).

La commune du Boulou organise également un repas accompagné d’une animation musicale pour les seniors de plus de 68 ans. Pour les personnes de plus de 82 ans, handicapées, isolées ne pouvant assister au repas, un colis sera offert. À Baixas, les 65 ans et plus qui se sont inscrits pourront profiter du repas de Noël, le 14 décembre. Pour les seniors qui ne peuvent pas assister au repas, un colis gourmand leur sera remis.

À l’approche de Noël, la commune de Saint-Cyprien propose plusieurs ateliers en famille. L’occasion pour les seniors de partager un moment avec leurs petits-enfants. Le 21 décembre, les participants réaliseront, par exemple, une couronne de Noël, le lendemain, un Tio de Nadal.

Des activités pour rompre l’isolement tout au long de l’année

L’association France Alzheimer Pyrénées-Orientales organise des cafés « mémoire et convivialité ». L’occasion d’échanger avec des professionnels et de trouver des réponses à ses questions en tant qu’aidant familial. Les personnes touchées par la maladie sont les bienvenues. En décembre, les cafés auront lieu le 13 décembre, à Argelès-sur-Mer le matin, puis à Canohès l’après-midi.

D’autres activités sont répertoriées sur le site Ogénie.fr. Elles aident à conserver ou retrouver du lien social et des activités de proximité pour rompre l’isolement. Les seniors peuvent choisir entre différentes thématiques : convivialité, loisirs et culture, activité physique, ateliers prévention, informatique et accès aux droits ou encore transports. Il est également possible de filtrer les résultats en fonction de la zone géographique et l’accessibilité (pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant par exemple).