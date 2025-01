Fêtes de l’Ours 2025 : les rugissements vont résonner dans le Vallespir

Article mis à jour le 29 janvier 2025 à 10:49

Dès le 2 février 2025, Arles-sur-Tech, la première des trois fêtes de l’Ours, ouvre le bal, suivie par Prats-de-Mollo-la-Preste le 16 février, et Saint-Laurent-de-Cerdans le 23 février. Article écrit à quatre mains avec Violaine Broquet.

Selon le dicton, “le jour de la Chandeleur, l’hiver se meurt” et “l’ours” sort de son hibernation. Classée au patrimoine de l’UNESCO depuis 2022, les fêtes de l’Ours font revivre la légende d’un animal féroce capturé par les villageois. Débarrassé de sa fourrure, il reprend forme humaine. Chaque année, ce carnaval rassemble des milliers de visiteurs sur les trois week-ends de février. Découvrez le programme 2025 pour les fêtes de l’Ours dans les Pyrénées-Orientales et les conseils des incollables de la tradition.

Dimanche 2 février, les chasseurs d’Arles-sur-Tech traquent l’ours

Comme le veut la coutume, le premier ours sortira de sa tanière à Arles-sur-Tech. Dimanche 2 février, dès 10h30, la « Trobada dels Caçaires, de la Roseta et du Trappeur » animera les rues de la ville. « Le trappeur va, avec sa femme, pour haranguer les gens du village. Il crie : ‘L’ours est aux portes du village !’ « , confie Raymond Martinez, président du comité des fêtes d’Arles-sur-Tech. Avant le lancement des sardanes, sur la place du Barri d’Amont, la passation de la patte de l’ours aura lieu à 11h.

Chaque année, les trois communes du Vallespir ouvrent les festivités par une cérémonie de remise d’une véritable patte d’ours entre les trois maires. Saint-Laurent-de-Cerdans, dépositaire pour l’année du coffret renfermant cette patte, remet celui-ci au maire d’Arles-sur-Tech.

Coup d’envoi de la fête de l’Ours dès 15h. Les villageois chasseront l’ours pour le raser aux environs de 17h au parc de la mairie. Retrouvant son statut d’humain, l’ancien « ours » pourra ensuite participer à la fête. « On s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de monde chaque année. C’est très motivant », indique Raymond Martinez. La Ville espère accueillir environ 2 000 participants.

Chasse à l’ours de Prats-de-Mollo-la-Preste le 16 février

La deuxième Festa de l’Os se déroulera à Prats-de-Mollo-la-Preste, le 16 février. Les sardanes et les contrepas marquent le début des festivités à 11h. En début d’après-midi, l’habillage de l’ours se déroule sur la place d’Armes. Puis débute la grande chasse à 14h30 au Fort Lagarde. Les candidats à la peau d’ours sont sélectionnés avec soin : “Ils doivent être impliqués dans la vie associative et être originaires du village. On leur demande même une lettre de motivation ! C’est physique, le candidat doit être entraîné”, explique Évelyne Aspar, présidente de l’association « Prats ToujOurs ».

Comme à Arles-sur-Tech, la chasse s’achève avec le rasage de l’ours, avant de laisser la place à une nouvelle session de sardanes à 17h30. « Depuis l’inscription au programme de l’Unesco, il y a de plus en plus de visiteurs”, indique Évelyne Aspar. En principe, il s’agit d’une évolution positive, surtout d’un point de vue économique, mais “il est beaucoup plus difficile de gérer la foule. Parmi les spectateurs, certains ne comprennent pas la fête. Avant, l’ours courait après les gens. Maintenant, ce sont les gens qui vont au-devant de l’ours”.

Le 23 février, le dernier des ours à Saint-Laurent-de-Cerdans

La troisième et dernière fête de l’Ours de l’année aura lieu à Saint-Laurent-de-Cerdans le 23 février. Dans ce village, la fête de l’Ours rejoint l’esprit de carnaval en reprenant d’autres figures traditionnelles, et notamment la Monaca. Ce personnage au masque blanc compte deux têtes, deux troncs et quatre membres.

Après l’habillage, à 15h au départ de Notre-Dame-de-la-Sort, les habitants sont encouragés à participer à la chasse à l’ours. Le rasage de l’ours aura lieu à 17h sur le terre-plein du Syndicat et la journée se clôturera par des sardanes.

Depuis 2024, une déclinaison de la fête de l’Ours pour les anciens

Saint-Laurent-de-Cerdans a mis en place la fête de l’Ours pour les anciens de plus de 65 ans. “C’est la même fête, mais pour les séniors. L’an dernier, il y avait des gens qui avaient 70, 80, 90 ans. Et nous étions environ 200 ou 300 personnes. Les yeux écarquillés, le public de jeunes regardait les anciens déguisés. C’était génial”, raconte Didier Parayre, président du Collectif carnaval.

Se rendre aux fêtes de l’Ours 2025

Quelques conseils des responsables de l’organisation : Côté déplacement, il est possible de prendre un bus liO vers Arles-sur-Tech (durée 1h15min) comme alternative à la voiture.

Aller (premier horaire) :

09:10 Arrêt PERPIGNAN – Gare Routière Boulevard Saint-Assiscle

10:25 ARLES-SUR-TECH – Gare Routiere

Retour (dernier horaire) :

17:30 Arrêt ARLES-SUR-TECH – Gare Routiere

18:45 Arrêt PERPIGNAN – Gare Routière Boulevard Saint-Assiscle

Et côté hébergement : “Il faut se dépêcher. Appelez l’office du tourisme”, conseille Raymond Martinez. Selon Evelyne Aspar, il faudrait aussi prévoir une tenue qui ne craint les « attaques de l’ours ».