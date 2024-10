Gairebé 37.000 persones visiten la casa natal de Dalí a Figueres en un any

La casa natal de Dalí a Figueres ha rebut gairebé 37.000 visitants durant el primer any d’obertura. La previsió és tancar aquest 2024 superant els 40.000. Fotos © Gemma Tubert / Gerard Vilá / ACN.

El diumenge 16 d’octubre es va celebrar el primer aniversari i per commemorar-ho, durant el cap de setmana es va obrir de forma gratuïta l’accés a la sala d’obres convidades -a la planta baixa- per mostrar el fons documental entre el pintor i Josep Puig Pujades.

Entre les obres que s’hi podran veure, hi ha documents que l’Ajuntament ha adquirit recentment en una subhasta, com els llibres ‘La femme visible’ i ‘Métamorphose de Narcisse’, notes manuscrites en forma de carta, dedicatòries i postals, i pamflets i fulls de premsa vinculats al moviment surrealista.

La casa natal va obrir les portes el 20 d’octubre del 2023

La casa natal, l’edifici modernista on Dalí va néixer l’any 1904, va obrir les portes el 20 d’octubre del 2023 amb el projecte museístic « Veus », una experiència sensorial que descobreix la figura polièdrica de Dalí des de la infantesa fins al final dels seus dies. Es tracta d’una proposta del museògraf Dani Freixes amb la unió temporal d’empreses Varis-Transversal.

El recorregut, de poc més d’una hora de durada, repassa els seus inicis, les seves influències i la seva obra en un circuit immersiu. L’experiència, de fet, va ser guardonada a la 39a edició dels Premis CEET Alimara, en la categoria Through experiences, per l’experiència inspiradora, emocional i/o motivacional per al públic.