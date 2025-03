La Marfà de Girona i la Flashback de Perpinyà obren una nova convocatòria de residències creuades per a artistes

Els centres culturals La Marfà de Girona i Flashback de Perpinyà obren una nova convocatòria de residències musicals creuades en el marc del projecte Ganta 8.

L’objectiu és que cadascun dels centres aculli un músic de l’altra banda de la frontera, per realitzar una residència de creació i una actuació que es presentarà a les dues ciutats. La iniciativa, que s’estendrà de maig a desembre de 2025, ofereix una oportunitat d’intercanvi entre músics o compositors, per tal de fomentar la recerca i la creació musical actual, així com la difusió d’obres musicals creades mitjançant noves tecnologies. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 4 de maig i està obert a músics de totes les edats residents a Catalunya o la regió d’Occitània.

L’objectiu és donar-se a conèixer i potenciar la seva trajectòria

Això sí, un dels requisits és que els artistes que vulguin aspirar a la residència treballin en l’àmbit de la música electrònica en tots els seus gèneres i la música experimental. En aquest sentit, l’objectiu és donar-se a conèixer i potenciar la seva trajectòria participant en un esdeveniment comissariat de manera professional.

Els artistes seleccionats hauran de compondre una peça original de 20 a 25 minuts, que crearà a les instal·lacions de Flashback a Perpinyà en el cas del músic del principat i a Marfà per part del creador nord-català o occità, durant una residència de 10 dies. Els dos centres també proposaran als i a les artistes seleccionats que duguin a terme una classe magistral o activitat formativa de dues hores dirigida a escoles, estudiants universitaris o a un públic més ampli.

Un cop finalitzada la residència, cada centre cultural acollirà un concert de 35 minuts amb els artistes seleccionats. Els concerts tindran lloc el dijous 20 de novembre de 2025 al Festival Aujourd’hui Musiques a la sala El Mediator (Perpinyà), i el dijous 18 de desembre de 2025 a La Marfà de Girona, en el marc de la programació del cicle El Generador, organitzat per l’Associació Ameba.

Des de la Marfà expliquen que la col·laboració amb l’entitat de Perpinyà busca impulsar noves creacions en l’àmbit de l’art sonor i descobrir compositors, artistes i creadors de talent que actualment es desenvolupen en aquests àmbits. També pretén estimular una col·laboració duradora, desenvolupar produccions artístiques i organitzar altres accions culturals i cursos de formació per a estudiants i públics.

A través del Ganta 8, La Marfà i Flashback posen en comú les seves xarxes i recursos amb la voluntat de promoure la creació i difusió de noves obres originals i artistes dins l’Euroregió. Ganta compta també amb la col·laboració de La Casa Musicale i El Mediator de Perpinyà i l’Associació Ameba de Girona.