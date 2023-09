Fira del Llibre del Pirineu : Organyà analitza l’ús social del català

La 27a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que té lloc a Organyà (Alt Urgell) fins aquest diumenge, ha arrencat aquest divendres amb una jornada sobre l’ús social actual del català. Foto © Consell Comarcal de l’Alt Urgell / ACN.

En el marc d’aquesta, el president de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Jaume Marfany, ha alertat que la situació ha empitjorat amb el pas del temps i que, quan va néixer l’entitat, ara fa també 27 anys, « no estava tant malament com ara ». Per aquest motiu, ha explicat que cal intentar « augmentar la consciència lingüística i nacional ». El certamen continuarà aquest cap de setmana amb l’organització de més de 40 presentacions literàries, la majoria de les quals d’obres que tenen a veure amb el Pirineu i de gairebé tots els gèneres.

« La immersió social a Catalunya és en castellà »

A la jornada, que tenia com a títol ‘La salut de la llengua catalana: de les Homilies d’Organyà al Tik Tok’, també hi ha participat Jordi Esteban, membre de la junta de la Coordinadora. Durant la seva intervenció ha afirmat que, avui dia, « la immersió social a Catalunya és en castellà ». Per mirar de revertir aquesta tendència, ha parlat del programa ‘Xerrem Junts’ que dirigeix i que té més de 170 grups. Finalment, ha dit que, més enllà de l’ús funcional, cal que el català sigui una llengua relacional.

Per la seva banda, Roger Craviotto, que és tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha explicat que es troben que hi ha persones a qui se’ls continua adreçant en castellà tot i que estiguin aprenent el català, ja sigui pel seu aspecte com per l’accent o perquè veuen que no parlen la llengua amb fluïdesa. Per aquest motiu, ha parlat de la importància de tenir « espais segurs » on ser atesos en català i ha dit que compten amb una xarxa de 8.000 establiments col·laboradors i 2.000 entitats adherides a aquesta campanya.

La jornada, organitzada per l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha servit per presentar diverses experiències que tenen com a objectiu el foment de l’ús social de la llengua catalana, com ara el Correllengua, el Voluntariat per la Llengua i el Club de Lectura Fàcil, entre d’altres.

Una trentena de parades d’editorials i llibreries

Pel que fa a la fira, que s’inaugura aquest divendres, ocupa part del centre històric d’Organyà, on el cap de setmana s’instal·laran trenta parades d’editorials i llibreries del Pirineu, de la resta de Catalunya, el Principat d’Andorra i el País Valencià. Mentre, professionals de la il·lustració de llibres del Pirineu tindran també el seu propi espai expositiu.

Les homilies modernes d’enguany seran pronunciades per l’escriptor i periodista Martí Gironell i pel paleògraf, filòleg i historiador Jesús Alturo. Com a novetat d’aquest any, les dues homilies seran interpretades paral·lelament amb el llenguatge de signes. Com a convidat especial, el certamen comptarà amb l’escriptor Josep Vallverdú, a qui la Institució de les Lletres Catalanes dedica l’any literari amb motiu del centenari del seu naixement. Un altre dels protagonistes serà el nou gegant Quimet, inspirat en Joaquim Miret i Sans, descobridor de les Homilies d’Organyà, que participarà per primera vegada a la fira.

Altres actes destacats seran la Carrerada de Llibres, que consisteix en una lectura simultània de centenars de persones a peu de la travessia urbana de la carretera C-14; el lliurament dels Premis Literaris Homilies d’Organyà; les lectures dramatitzades i la visita literària a l’Organyà històric, amb el grup Terra Escrita; i l’actuació de carrer de l’actor Ivan Caro. L’aportació musical anirà a càrrec dels duets La Sonsoni i Daura i de Roger Mas, que, amb ‘El Viatge’, farà el concert de cloenda del certamen.