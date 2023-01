Les fonds marins de Port-Vendres placés sous écoute avant le début du chantier

Il y a donc un réel enjeu sur la pollution sonore en mer ? Isabelle Autissier est une grande navigatrice, écrivaine et présidente d’honneur de WWF-France. Elle accompagnait Lucia Di Iorio lors de la conférence.

Elle répond à la question : «Un gros navire qui passe, c’est comme si vous aviez un bruit de TGV dans votre chambre. Cela effraie les animaux, avec toute l’énergie qu’ils doivent dépenser, et ça les oblige à se détourner ; et donc, se nourrir ou se trouver des partenaires est plus difficile. La collision avec des navires est la première cause de mortalité non naturelle des baleines. En Méditerranée, entre trente et quarante cas par an sont relevés ; ce qui est énorme au vu de leur petite population dans cette mer.»