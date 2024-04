French Tech Perpignan : Qui reprendra la barre après Emmanuel Stern ?

Article mis à jour le 9 avril 2024 à 10:15

Après avoir porté la création du label et son renouvellement à Perpignan, le serial entrepreneur Emmanuel Stern passe la main à une équipe qui l’accompagne depuis le début de l’aventure French Tech Perpignan. Nicolas Gusse, Arthur Lemaire et Leila Meistertzheim sont désormais les capitaines à bord du navire French Tech Perpignan.

Toulouse, Paris, Séoul ou Hong Kong ont leur communauté French Tech. Décerné il y a cinq ans à Perpignan, le label French Tech inscrit les entrepreneurs de la ville dans un écosystème d’innovation. Création de lien, motivation et partage, le logo permet aussi d’attirer les entrepreneurs ou les retenir sur le territoire.

« Lors de la candidature au label French Tech ils avaient besoin d’un porte étendard »

Tout a commencé avec Laurent Gauze, à l’époque à la tête de l’agence d’attractivité, qui souhaitait faire labelliser Perpignan en tant que ville « Tech friendly ». Puis en 2019 quand le fondateur de Numeric Wave et NTWU, Nicolas Gusse a présenté la première demande de labéllisation. Dans le même temps, Laurent Gauze, et Emmanuel Stern, à la tête de One direct et la Villa Duflot, rencontraient la présidente de la French Tech pour décrocher le label. C’est à ce moment qu’Emmanuel Stern est devenu le porte-étendard de la French Tech Perpignan auprès des autres écosystèmes Tech de France.

« Ils avaient besoin d’une sorte d’étendard, mais dès le départ il était convenu que je ne reste que deux années. Et puis il y a eu le Covid, et mon retour à One Direct. Finalement après quatre ans, et mon départ de One Direct, je me devais de passer la main. »

5e édition du train de la French Tech, 2e du Blue Tech show, la French tech Perpignan sur les rails

Aujourd’hui le French Tech compte plus d’une centaine d’adhérents de tous secteurs confondus, insiste Nicolas Gusse. « La mission de la French Tech est d’identifier un écosystème local, une terre d’entrepreneuriat et d’innovation. » L’objectif est de mettre en relation un ou une porteuse de projet vers les structure d’accompagnement (Incubateur, pépinière…). Le label French Tech, renouvelé en 2023, est essentiel pour créer des synergies, fédérer et mettre en relation les acteurs entre eux.

Pour Nicolas Gusse, « Quand on entreprend et qu’on est tout seul sur son projet, cela permet de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique. Parfois, on n’y croit plus trop. Voir d’autres personnes redonne alors de la motivation. C’est aussi un label fort en termes de communication au niveau national, mais aussi international. »

Le nouveau président élu pour un mandat de deux années, annonce un train de la French Tech « encore mieux que l’année dernière ». Et une deuxième édition du Blue Tech show un partenariat avec la CCI, sans oublier le CES de Las Vegas ou le Mobil World Congress de Barcelone. « Il y aura aussi d’autres actions portées par cette nouvelle équipe dynamique et motivée », lance Nicolas Gusse. Les nouveaux patrons du label au coq rouge donnent d’ores et déjà rendez-vous au mois de juin sur le quai de la gare de Perpignan pour la cinquième édition du train de la French Tech.

La French Tech Perpignan tisse les liens de l’entrepreunariat

Tous les mois, la French Tech Perpignan organise ses Pitch Dating. Le prochain se tiendra le 11 avril prochain au Habana à partir de 18h30. Le concept est simple, ces rencontres informelles sont une occasion pour développer son réseau et de créer du lien. « Afin de faciliter la prise de contact, nous mettons en place 30 minutes de Pitch durant lesquelles vous aurez 1 minute 30 pour pitcher votre projet ou votre activité à chaque participant.» précise l’organisation.