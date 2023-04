La 68a Temps de Flors s’adapta a la situació de sequera i, amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua, els muntatges es faran amb flors i plantes que requereixin menys recursos hídrics i utilitzaran aigua freàtica per al reg de supervivència.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha explicat que un camió cisterna s’encarregarà de repartir aigua als 25 dipòsits que hi haurà repartits per la ciutat i des d’on s’agafarà aigua per regar els muntatges. A la ciutat, del 13 al 21 de maig s’hi podran veure 126 muntatges amb les flors com a protagonistes a 106 punts, majoritàriament al Barri Vell però repartits a tretze barris. Enguany, es recuperen espais tancats per la pandèmia i s’estrena com a escenari l’antiga sala de ball Odeon. Fotos © Xavier Pi & Marina Lopez.

El primer Temps de Flors després de la pandèmia tampoc podrà ser de normalitat plena perquè s’haurà d’adaptar a la situació de sequera.

La regidora Glòria Plana ha detallat que han adoptat un seguit de mesures per complir amb restriccions decretades per l’estat d’excepcionalitat i per reduir al màxim el consum de recursos hídrics. Una d’aquestes mesures és utilitzar plantes i flors que necessitin menys aigua.

A més, per al reg de supervivència durant els dies que dura Temps de Flors, utilitzaran aigua freàtica. Un camió s’encarregarà d’omplir una xarxa de 25 dipòsits de mil litres que es repartiran estratègicament per diferents punts de la ciutat, a espais exteriors del barri vell. N’hi haurà dotze que tindran una ubicació fixa i la resta es col·locaran a punts diferents durant el muntatge dels projectes i durant la mostra segons les necessitats. Amb aquesta aigua, el reg s’haurà de fer « manual »: « Segurament serà amb motxilles, com aquell qui ensulfata es regarà ». « Així, esperem fer un estalvi important d’aigua », ha remarcat la regidora. La 68a edició es farà del 13 al 21 de maig i tindrà 126 muntatges repartits en 106 punts. « Continuem obrint nous espais interiors i ampliem Temps de Flors a altres barris », ha explicat Plana. En concret, enguany arribarà a tretze barris (Barri Vell, Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Les Pedreres, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel). Hi ha tres itineraris proposats per poder veure els diferents projectes repartits per la ciutat, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi. A més, també hi haurà dos recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La sala de ball Odeon

El certamen recupera alguns punts com ara patis tancats durant la pandèmia i que no es van obrir l’any passat. Com a novetat hi ha la incorporació de l’antic teatre i sala de ball Odeon i es podran tornar a visitar espais interiors com el Museu d’Història de Giorna, la Casa Lleó Avinay, l’església de sant Lluc, l’edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d’Història dels Jueus. Els projectes florals els elaboren, com cada any, entitats i voluntaris de manera desinteressada. Plana ha agraït la feina i la implicació del miler de voluntaris: « Sense vosaltres això no seria possible ». L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha exposat que l’organització de Temps de Flors és « molt complexa » i que la ciutat « es tensiona bastant » però que, tot i això, la darrera edició va ser « un èxit absolut » amb uns 350.000 visitants: « No són xifres menors i calculem que aquest any també tindrem una edició molt visitada i molt compartida perquè venim d’una Setmana Santa potent ». Per això, durant la mostra mantindran el dispositiu de circuit tancat al Barri Vell amb punts d’entrada i de sortida per garantir la fluïdesa i evitar aglomeracions. El carrer de la Força serà de sentit únic i hi haurà cinc punts d’entrada (pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor i plaça de Sant Domènec) i cinc de sortida (pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, plaça de Sant Domènec i carrer de Sant Cristòfor). Els horaris d’obertura dels espais seran de deu del matí a deu de la nit. Els dissabtes i el dimecres 17 de maig l’horari nocturn s’ampliarà fins a mitjanit. La vicepresidenta quarta de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas, ha assenyalat que Temps de Flors no és una cita que impliqui només la ciutat: « Girona es convertirà una vegada més en l’epicentre de tota mena d’activitats per a tots els públics. I això és bo per a la reactivació econòmica de tota la demarcació perquè el comerç local també hi està implicat ».

Temps de Flors s’organitza amb la participació de la societat gironina i compta amb la implicació directa de les associacions que hi treballen des del seus inicis (Associació Amics de la Girona Antiga i Associació Amics de les Flors de Girona) i el suport de l’ajuntament.