Glissement de terrain : une partie du sentier du littoral a disparu à Argelès-sur-mer

Article mis à jour le 19 janvier 2026 à 18:34

Alors que les Pyrénées-Orientales sont placées en vigilance orange en raison des fortes pluies, ce lundi 19 janvier, un pan entier du sentier pédestre qui longe le littoral catalan est tombé à la mer.

Stupeur et tremblement. Alors qu’il effectuait un footing sur sa pause déjeuner, Vincent s’est soudain retrouvé face à un paysage dévasté. Devant lui, une partie du sentier du littoral venait tout simplement de disparaître. Le tronçon effondré se situe au niveau des criques des Porteils, avant le camping.

« Je n’ai pas vu le glissement de terrain en direct mais il y avait encore des cailloux qui tombaient quand je suis arrivé, donc ça s’est certainement passé dans la matinée », confie le traileur habitué à courir entre Argelès-sur-mer et Collioure.

Sur place, une partie de la passerelle et des aménagements qui permettaient le passage sont visibles, effondrés au bas de la pente, à quelques mètres d’être avalés par la Méditerrannée.

L’érosion des côtes, une menace concrète et bien réelle

Les Pyrénées-Orientales sont frappées depuis deux jours par de fortes pluies qui inondent le département. Le ruissellement des eaux est probablement à l’origine de ce glissement de terrain.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris annonce la fermeture au public du sentier du littoral reliant Argelès-sur-Mer à Cerbère. Pour des raisons de sécurité, il est demandé d’éviter l’ensemble du secteur des falaises littorales, actuellement instable et dangereux en raison des conditions météorologiques. La fermeture est effective jusqu’à nouvel ordre.

Le sentier tel qu’il était avant le glissement de terrain survenu ce lundi 19 janvier

L’érosion des côtes sableuses et rocheuses du département est déjà palpable et devient un péril notoire. Alors que la mer grignote chaque année un peu plus de surface, une course contre la montre est d’ores-et-déjà engagée pour préserver le littoral.