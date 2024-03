Article mis à jour le 21 mars 2024 à 13:35

Ce 21 mars, le ministre de l’Écologie était à Perpignan. Dans le cadre de la 12e édition du salon des maires, Christophe Béchu est venu à la rencontre des élus des Pyrénées-Orientales. Dans tous les esprits, la crise de l’eau et la construction du golf de Villeneuve-de-la-Raho. Interrogé la veille à propos du futur golf, le ministre déclarait ne pas vouloir éluder la question.

Les acteurs présents à l’issue du moment d’échange avec les élus locaux s’attendaient donc à une décision claire et nette. Mais après avoir fait part de son «émotion et le caractère anachronique du projet » à la maire de Villeneuve-de-la-Raho, Jacqueline Irles, Christophe Béchu entend réunir la maire et les aménageurs dans une quinzaine de jours. Avant d’ajouter face à la presse, «on ne peut pas regarder les projets d’aujourd’hui uniquement avec les lunettes.»

Plus de 4 000 manifestants défilaient contre le golf

Pour rappel, depuis l’arrivée des engins de terrassement sur le futur complexe golfique, les opposants ont réussi à mobiliser presse et opinion publique. Point d’orgue de la mobilisation, samedi 16 mars 2024, 4.000 manifestants défilaient pour dire non au golf de Villeneuve-de-la-Raho. Au-delà des manifestants, le golf est aussi sous le coup de plusieurs actions devant les tribunaux, mais aussi de demandes en direction des ministres. En effet, la déclaration d’utilité publique (DUP), décrétée par la préfecture depuis 2019 pour cinq ans, a été prorogée en catimini par le préfet des Pyrénées-Orientales. Une action que les opposants contestent via un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur et de l’Écologie.

Ce projet porté depuis 20 ans verra-t-il le jour ?

La veille de la manifestation, la Chambre de commerce et d’industrie, le Medef 66, l’Umih, la fédération du bâtiment et des agents immobiliers des Pyrénées-Orientales signaient un communiqué commun pour apporter leur soutien à cet espace qui devrait comprendre outre le golf, un hôtel et près de 600 logements. « Dans un contexte économique précaire, cette initiative, créatrice d’emploi est à saluer. Le projet de la ZAC de Villeneuve-de-la-Raho représente une opportunité pour le territoire, sous réserve d’être mené de manière responsable et durable.» Et le lendemain de la mobilisation, le maire de Perpignan venait également en soutien de ce golf au nom du développement économique. « C’est un outil économique qui trouvera sa place, n’en déplaise aux tenants de la décroissance, qui finiront par tuer ce département en s’opposant à tout ! »

Ce jeudi 21 mars, de son côté, le tribunal administratif de Montpellier examine plusieurs référés à propos de la prorogation de la DUP.