Guide 2023 | Les carnavals et vacances de février dans les Pyrénées-Orientales

Le Théâtre des Possibles situé à Perpignan organise différents stages pour enfants et adultes durant les vacances de février. Les 9-15 ans pourront participer le jeudi 23 et le vendredi 24 à un stage de chant polyphonique, musique et percussions corporelles encadré par Sandra Cipolat. L’objectif est que chacun comprenne la musique, à son rythme, et développe ses sens.

Du 18 février au 2 mars, tous les jours, sauf les 19, 22 février et 1er mars, le musée de Tautavel organise un atelier « Évolution des outils et des hommes » et des visites guidées. Accessible sans supplément au droit d’entrée, l’atelier se décompose en deux temps : une partie théorique puis une partie pratique.

Le 21 février, au théâtre Jean Piat, la ville de Canet-en-Roussillon propose le spectacle Hai, la pêcheuse de rêves. Un conte qui mélange la magie le théâtre visuel et d’objets. Une pièce pour tout public, à partir de 3 ans, sans texte mais avec une belle sélection musicale. La pêcheuse de rêves raconte, à travers des métaphores visuelles et de la magie, la navigation de Hai et sa tribu (le public) par l’océan de l’imagination.