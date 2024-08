Article mis à jour le 7 août 2024 à 10:12

Les Nuits des Étoiles approchent à grands pas. Alors que la période des étoiles filantes s’étend du 17 juillet au 24 août, leur fréquence s’intensifie jusqu’à atteindre 110 apparitions par heure du 9 au 11 août. Dans les Pyrénées-Orientales, où sont les meilleurs spots pour apprécier ce rendez-vous naturel ?

Les spots incontournables des Pyrénées-Orientales

Col de Mantet : Du 9 au 11 août, le col de Mantet accueille le festival Off d’astronomie de Tautavel. Perché à 1760m d’altitude, le public peut apprécier le ciel dégagé de toute pollution lumineuse. À partir de 21h jusqu’à 2h du matin, une veillée nocturne et une balade céleste s’organisent pour observer les étoiles.

PY : Le 10 août, la commune postée à plus de 1000 mètres d’altitude, accueille les amateurs d’astronomie. Après une soirée dédiée aux astres, le public enchaîne avec une veillée nocturne et une balade céleste pour observer les étoiles.

Passa : Le village donne rendez-vous au public dans le jardin du prieuré à 22h le samedi 10 août pour une observation du ciel précédée d’une conférence et de concerts.

Força Réal : Près de Perpignan, à 15 minutes de Millas, ce sommet des Pyrénées culminant à 510 mètres d’altitude et offre une vue à 360° du Canigou à la mer.

Mont-Louis : Une petite ville fortifiée et inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco à 1600 mètres d’altitude.

Et pour les plus courageux et déterminés : Le Pic du Canigou situé à plus de 2700 mètres d’altitude. C’est le plus haut sommet oriental de la chaîne des Pyrénées, sur le massif du Canigou.

S’éloigner de Perpignan pour se rapprocher des étoiles

« Pour observer le pic des Perséides, il faut s’éloigner de Perpignan et aller en altitude. La pollution lumineuse y est trop importante. L’idéal est de s’aventurer dans les coins reculés. Dans les Aspres, au-dessus de Castelnou ou à l’Estany de la Pradella c’est déjà beaucoup mieux. Il y a aussi Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est plus proche du centre-ville », assure Stéphane Sol, président de l’association Terres Univers.

L’Observatoire du Soler n’organise pas d’événement pour les Nuits des Étoiles. En revanche, les membres de l’association Terres Univers se rendront à Mantet « pour s’affranchir de la pollution lumineuse. À Perpignan et dans ses alentours, si vous arrivez à voir ne serait-ce qu’une étoile filante vous avez de la chance », conclut Stéphane Sol, président de l’association.

La pollution lumineuse éclipse la Nuit des Etoiles

En France, 85% du territoire métropolitain est exposé à une pollution lumineuse élevée, selon l’OFB (Office français de la biodiversité). Cette pollution se traduit par une présence nocturne anormale et/ou gênante de lumière qui a des conséquences sur la faune, la flore, la fonge, ainsi que sur les écosystèmes. Elle se concentre davantage dans les villes. Pour ne pas être affecté, l’idéal reste de trouver un lieu avec un ciel de qualité.