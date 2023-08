Où observer le ciel des Pyrénées-Orientales durant Les Nuits des Étoiles ?

Cette année encore, Les Nuits des Étoiles illuminent le ciel d’août. Durant trois jours, du 11 au 13 août 2023, des centaines de manifestations auront lieu partout en France pour permettre à tous, simples curieux comme passionnés d’astronomie, de profiter de la beauté du ciel.

Ce spectacle, totalement gratuit, ne nécessite aucune connaissance particulière. Les bénévoles qui encadrent les manifestations auront à cœur de partager leur savoir et de guider les observations. Le thème choisi pour cette édition 2023 est Poussières célestes. Où se rendre dans les Pyrénées-Orientales pour profiter de cet évènement national ?

Le programme de la Nuit des Étoiles dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs communes organisent des animations à destination de tous les publics. À Collioure, l’association de la Plage aux Étoiles a lancé la 10e édition de son festival éponyme. Il s’agit d’un festival de vulgarisation en astrophysique avec divers évènements dont une chasse au trésor, des expositions, une soirée cinéma ainsi que des conférences. Tous les jours durant le festival (jusqu’au 6 août), le centre culturel de Collioure propose des observations solaires pour admirer le Soleil. Le soir, place aux observations nocturnes pour regarder les planètes, les étoiles et les nébuleuses.

Dans la nuit du 9 au 10 août, une séance de planétarium grandeur nature ainsi qu’une nuit d’observation au télescope est organisée par l’association 450.000 Années-Lumière à Mosset. L’association reprendra du service du 18 au 20 août à Mantet à l’occasion du festival Off d’astronomie de Tautavel. Cette fois, les observations diurnes et nocturnes se feront au col de Mantet, à 1.760 m d’altitude. Des ateliers, pour petits et grands, sont également prévus.

La commune de Passa donne rendez-vous à ceux qui veulent admirer les étoiles le 12 août. La soirée commencera par une initiation à l’astronomie puis l’observation du ciel se fera à l’œil nu, si la météo le permet. Mais chacun est libre d’amener ses jumelles, son télescope ou sa lunette. Comme l’année dernière, des cartes du ciel seront distribuées pour aider les participants à se repérer plus facilement.

La Cité de l’Espace : lieu incontournable

Comme depuis plusieurs années, la Cité de l’espace de Toulouse anime une soirée d’astronomie et de découverte à l’occasion des Nuits des Étoiles. Un spectacle sur les étoiles, des observations rendues possibles grâce aux télescopes installés dans les jardins, des séances de planétarium et de stellarium ou encore des animations pour les enfants. Par exemple, un stand de maquillage, une chasse aux étoiles, un spectacle de cabaret aérien… Pour découvrir tout cela, il faudra patienter jusqu’au 11 août.

Bien que Les Nuits des Étoiles soient volontairement accessibles à tous les publics, il est préférable de bien se préparer pour ne rien manquer du spectacle. L’Association Française d’Astronomie, en charge de cet évènement depuis sa création en 1991, met à disposition des participants plusieurs outils.

Deux programmes de veillée pour observer le ciel en toute autonomie (disponibles à partir du 5 août) viennent compléter le podcast spécial Nuits des Étoiles sur la thématique 2023 (Poussières célestes). Il est également possible de recevoir 7 mails pour bien débuter en astronomie et d’acheter le magazine Ciel & espace qui propose un hors-série spécial Débuter en astronomie avec une carte du ciel et de la Lune en cadeau.

Selon les conditions climatiques, les observations s’effectuent à l’œil nu mais il est tout à fait possible de venir avec son propre matériel d’observation. Même si ces animations ont lieu au mois d’août, il est conseillé de venir avec une couverture et une tenue chaude car les nuits peuvent être fraîches. Pour un maximum de précaution, il est conseillé de vérifier l’état du ciel ainsi que la météo en direct. L’idéal reste de trouver un lieu avec un ciel de qualité, éloigné de toute pollution lumineuse.

Le saviez-vous ?

Chaque année au mois d’août, la Terre traverse les Perséides, un essaim de météores constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. La pluie d’étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 2023. Il faudra donc garder les yeux bien ouverts pour en profiter.