Article mis à jour le 25 décembre 2023 à 10:51

Si certains choisissent de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre autour d’une bonne table au restaurant ou chez eux, d’autres préfèrent admirer un feu d’artifice ou assister à un spectacle. À Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, de nombreuses animations sont prévues pour ce 31 décembre 2023.

Un spectacle à Perpignan

Comme pour le 24 décembre, la Boîte à Rire accueillera plusieurs séances (18h, 20h, 22h et 23h59) du spectacle de Philippe Nadal avec Françoise Royès, Yunik et Philippe Nadal. Une comédie pour passer un réveillon à rire.

Collioure se met à l’heure sportive

Le 31 décembre, des athlètes de haut niveau seront réunis à Collioure, un avant-goût des Jeux Olympiques qui se tiendront en France en 2024. Comme chaque année depuis l’an 2000, ceux qui se réunissent dans la Cité des Peintres sont invités à venir costumés. Cette année, les organisateurs ont choisi le thème du sport pour cette soirée costumée. Les participants pourront profiter de l’occasion pour admirer le spectacle «Lumières sur Mer», une projection des œuvres de Gaspare di Cao. Après le traditionnel discours du maire, les comptoirs festifs ouvriront au Boramar à 19h15, suivi d’un apéritif en fanfare. Fred Erikson et Dj Set Renaud auront en charge le bal de la Saint-Sylvestre qui sera mis en pause à minuit pour tirer le feu d’artifice.

Des soirées combinant spectacle et feu d’artifice

Des communes des Pyrénées-Orientales ont choisi de combiner spectacle de fin d’année et/ou animations et feu d’artifice.

Après le spectacle de cabaret Les Oiseaux de Nuit et une soirée dansante avec Dj Mika, le feu d’artifice Mille & une étoiles sera tiré à 23h45 à Canet-en-Roussilon. Dj Mika reprendra les platines pour poursuivre la soirée.

Le Barcarès ne déroge pas à la tradition du feu d’artifice. Celui-ci sera précédé d’un spectacle Be Hop, une fresque lumineuse qui invite à explorer les étoiles, à voyager sur la lune. Un spectacle qui associe musique, danse et arts plastiques.

Pyrénées-Orientales, ou passer le cap des douze coups de minuit en musique ?

À Toulouges, le collectif de DJ’s perpignanais Secte animera un show dansant de 18h à 3h du matin. Sur fond de musique électro house, la scénographie sera spécialement pensée pour l’occasion. Les participants sont invités à respecter un dress code : le ski. Un feu d’artifice sera tiré à minuit. À l’occasion du 31 décembre, le village de Noël restera ouvert jusqu’à 2h du matin.

La commune de Rivesaltes organise un réveillon de la Saint-Sylvestre avec une animation dirigée par l’orchestre Trompette Melody. Un menu de fêtes est prévu pour l’occasion. La réservation est obligatoire.

Les Angles, la station balnéaire qui prévoit des activités durant les scolaires, célèbrera le Nouvel An avec une soirée électro. Ambiance de folie assurée jusqu’à 3h du matin. À Font-Romeu-Odeillo-Via, deux soirées sont à l’affiche : la première au bar Le Dahu sur le thème Black & White et la seconde au Café Maillol où les cotillons seront de sortie.

Changement d’ambiance à Céret où les festivités commenceront à 11h avec des bodegas bistronomiques ainsi que des animations musicales. Le réveillon céretan se terminera à 3h du matin. Pour le premier jour de l’année, la commune organise les sardanes du Nouvel An. Le rendez-vous est donné à 11h devant la mairie où un apéritif sera offert.

À Toreilles aussi, les festivités dureront une partie de la journée. De 11h à minuit, la place Louis Blasi accueillera des animations pour petits et grands, des jeux gonflables et des dégustations. À partir de 19h, les danseuses brésiliennes Toukiba investiront la place. 6T06 et Deep Reason prendront le relai à 20h jusqu’au bout de la nuit.

Dans la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, la place d’Armes sera le lieu où se dérouleront toutes les activités. À commencer par l’installation des stands de dégustations accessibles à tous et tous les budgets dès 19h. Le groupe musical Villa royale commencera à mettre l’ambiance à partir de 22h. Un petit feu d’artifice est prévu à minuit, il sera suivi de la première sardane de 2024. L’animation musicale reprendra à 0h30 avec un DJ.