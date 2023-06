Parcoursup 2023, des changements pour alléger le stress de l’orientation post-Bac

Si les élèves de Terminale ont un objectif en tête cette année, à savoir obtenir le Bac, ils doivent également faire le choix de leur orientation. Pour cela, une seule plateforme : Parcoursup.

Du 18 au 9 mars, ils se sont inscrits puis ont ajouté leurs vœux pour l’année prochaine. Du 10 mars au 6 avril, ils ont dû compléter leur dossier et confirmer leurs choix. Ce 1er juin a marqué le début de la phase d’admission.

Parcoursup, une dernière étape décisive

La phase d’admission Parcoursup a débuté ce 1er juin 2023 à 19h. Les candidats ont pu consulter les réponses des formations à leurs vœux. Pour garantir l’égalité entre tous les candidats, la plateforme sera accessible, dans un premier temps, uniquement en mode consultation. C’est au cours de la soirée que les candidats pourront commencer à répondre aux propositions d’admission.

Depuis sa mise en place en 2018, Parcoursup est loin de faire l’unanimité. Cette année, des améliorations ont vu le jour. Les candidats obtiendront une réponse plus rapidement qu’auparavant. Ils éviteront ainsi un état de stress qui dure plusieurs semaines. Par ailleurs, dès la fin du mois de juin, le classement des vœux en attente sera organisé, soit après les dernières épreuves du baccalauréat. Un délai plus rapide que les années précédentes. Enfin, la phase principale se terminera le 7 juillet 2023, date qui correspond à la fin de l’année scolaire. Une organisation qui devrait permettre de préparer plus facilement la rentrée étudiante et de gérer les inscriptions administratives et les recherches et demandes de logement si nécessaire.

Une mise à jour quotidienne des propositions d’admission jusqu’au 6 juillet

Jusqu’à la veille de la fin de la phase principale, les dossiers des candidats seront mis à jour chaque matin pour suivre l’évolution des listes d’attente. Ils recevront une alerte par SMS et par mail (les parents qui ont indiqué leurs coordonnées également) dès qu’ils reçoivent une proposition d’admission à laquelle ils doivent répondre avant la date butoir.

Tout n’est donc pas fixé dès le 1er jour. Les modifications et évolutions sont possibles. Les candidats seront accompagnés jusqu’à ce qu’ils aient fait leur choix de formation pour la rentrée prochaine. En 2022, 95% des lycéens avaient reçu au moins une proposition d’admission à la fin de la campagne Parcoursup.

Pour ceux qui n’ont reçu aucune proposition, ils auront la possibilité, dès le 1er juillet, de solliciter les commissions d’accès à l’enseignement supérieur pour les aider à trouver une formation pour la rentrée prochaine.

Un accompagnement complet dans le choix des études supérieures

Plusieurs ressources sont mises en place pour aider les candidats à bien faire leur choix de leurs études supérieures. Ils auront accès à des ressources et seront accompagnés par des équipes éducatives tout au long de la procédure d’admission.

Le 2 juin, les lycées ont organisé des temps d’échange pour conseiller les élèves. En complément, les conseillers Parcoursup sont disponibles jusqu’à ce lundi 20h pour répondre aux questions des élèves et de leur famille. Des sessions de tchat & live seront accessibles tout au long du mois de juin sur le site Parcoursup pour répondre aux questions des candidats en direct.

Pour les candidats ayant fait le choix de formations sélectives et dont la candidature n’a pas été retenue, un accompagnement spécial est prévu. Les équipes Parcoursup prendront contact avec eux pour leur proposer différentes solutions. Une façon de préparer la phase complémentaire qui débutera le 15 juin 2023 où ils pourront faire de nouveaux vœux dans les formations où il reste des places disponibles.