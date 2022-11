Hackeurs : les nouveaux braqueurs font de plus en plus de victimes chaque jour

Beaucoup de virus sont fabriqués en Russie, car ce pays regroupe les meilleurs hackeurs du Monde. Dungeon Master est chargé de propager les virus. Il reconnaît être très bien payé, environ 5.000 $ nets par mois. Dans ce pays, il y a une règle d’or pour ne pas se faire prendre « ne pas attaquer la Russie ».

Depuis plus de trois ans, Maksim Yakubets est le cybercriminel le plus recherché par le FBI. Ce membre de Evil Corp, un groupe de hackeurs russes à l’origine de la perte de plusieurs millions de dollars sur des comptes américains et anglais, demeure introuvable et est impossible à localiser. Pourtant, les 16 membres d’Evil Corp n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux et en pleine rue au volant de leurs voitures de luxe.