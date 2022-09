Visa pour l’Image et la guerre en Ukraine l Clara mène l’interview pour la Rédac’ Junior

« Une bombe après l’autre, les Russes ont coupé l’électricité, l’eau, les vivres et, finalement, les tours de téléphonie mobile, de radio et de télévision. Les quelques autres journalistes présents dans la ville ont pu s’échapper avant que les dernières connexions ne disparaissent et qu’un blocus complet ne s’installe. L’absence d’information dans un blocus permet d’atteindre deux objectifs. Le chaos est le premier. Les gens ne savent pas ce qui se passe, et ils paniquent.