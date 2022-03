De Kamuyot à la Visite du musée de Céret, la revue culturelle par Clara de la Rédac’ Junior

En tant que lycéenne de Céret, j’ai la chance de pouvoir accéder gratuitement au musée d’art moderne qui vient de rouvrir ses portes après 2 ans de travaux. Ouvert depuis le 5 mars, j’ai pu découvrir la nouvelle mouture entre deux heures de cours. Quentin, peu enclin à la déambulation dans les musées, me confie que c’est grâce à moi qu’il a pu apprécier et découvrir la face cachée de certaines œuvres du musée. J’ai en effet joué les guides, lui dévoilant l’envers des pièces exposées et qui ont un lien avec la ville de Céret. Il m’avoue également que ce sont les visages géants de Jaume Plensa qui l’ont le plus marqué. C’est aussi l’avis de notre troisième amie. Ayant déjà visité l’ancien musée, elle apprécie les nouveautés architecturales, « des pièces plus grandes, plus spacieuses et lumineuses ».