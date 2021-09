Interview | Le commerce des animaux exotiques destinés à la chasse avec Mélanie Wenger

Par rapport à mes précédentes séries, “Sugar moon”, parle beaucoup plus de la relation entre l’homme et l’animal. C’est pour moi aussi une autre façon de parler de l’humain et de son comportement par rapport à son environnement. Au départ, j’ai été assez surprise et je trouvais cela tellement absurde l’idée même d’élever des animaux exotiques aux États-Unis pour les chasser. C’est pour cela que j’ai décidé de creuser le sujet. Et au fil du temps, en découvrant la chasse, j’ai aussi découvert les hommes et leur complexité. La complexité de leur choix. Pour moi, c’est le volet le plus intéressant du reportage. Qu’on adhère ou pas à la pratique, je crois que ce travail permet un peu mieux de comprendre ce qui motive ces chasseurs.