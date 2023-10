Article mis à jour le 5 octobre 2023 à 11:29

La mairie de Gérone vient d’instituer une taxe annuelle de 10€ pour les propriétaires de chats, celle pour les chiens étant de 35,12€.

Si une telle redevance existe déjà en Allemagne, Suisse ou Hollande, en France elle était en vigueur au XIXe siècle et jusqu’en 1970. En 2000, plusieurs députés avaient présenté en vain une proposition de loi pour un impôt sur les chiens. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, se dit défavorable à la mise en place d’un tel dispositif en France. La Société de Protection des Animaux organise deux journées portes ouvertes à la SPA ces 7 et 8 octobre.

Des ressources destinées «à améliorer les actions et les services dans le domaine des animaux»

Selon les propos recueillis par l’Agence de presse catalane ACN, la conseillère municipale Gemma Martinez assure que les sommes perçues par cette taxe seront affectées à un budget spécifique dès 2024. Selon la mairie de Gérone, cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique volontarisme en matière de bien-être animal. «Nous voulons améliorer la vie des animaux de compagnie, en leur garantissant l’affection et les soins nécessaires et en les protégeant des situations de maltraitance, de négligence et d’abandon.»

Les sommes collectées seront allouées à la création d’un espace ouvert dans chaque quartier de Gérone où les chiens pourront être tenus en laisse. Ce budget permettra également d’étendre les horaires d’ouverture du service d’accueil des animaux de compagnie. Ainsi les animaux errants pourront être récupérés 24h/24, et pas jusqu’à dix heures du soir, comme c’est le cas actuellement. Par ailleurs, il est prévu la mise en place d’un nouveau service de rééducation pour les chiens abandonnés et/ou maltraités ; et ce afin de faciliter leur adoption.

Gérone durcit les amendes pour les propriétaires d’animaux non pucés

Si en France, les détenteurs d’animaux domestiques non identifiés (par tatouage ou puce) s’exposent à une amende de 750€, la Catalogne se montre bien plus sévère à l’égard des contrevenants. La conseillère municipale de Gérone insiste sur la «nécessité» pour les propriétaires de chiens, chats et furets d’enregistrer les animaux et de leur mettre une puce. Selon Gemma Martínez, il faut garder à l’esprit que la nouvelle loi «durcit» les amendes en cas de non-respect. En effet, si l’animal ne possède pas de puce, la loi prévoit une sanction allant de 10.001 à 50.000€. Et dans le cas d’un non-recensement auprès des services municipaux l’amende peut varier de 500 à 10.000€.

Gemma Martinez déplore que seuls 5.000 animaux soient officiellement recensés à ce jour. Un chiffre que la conseillère municipale estime très en deçà de la réalité. En effet, les statistiques montrent qu’un foyer espagnol sur trois possède un animal domestique. En France, un foyer sur deux déclare avoir un animal, ce qui hisse le pays dans le Top 3 européen.

Une mauvaise mesure selon le président de la SPA en France

Contacté par téléphone, Jacques-Charles Fombonne nous confie que cette mesure pourrait être positive si elle permettait une meilleure prise de conscience des propriétaires d’animaux de compagnie. Mais même si la somme peut paraître dérisoire, cette redevance pourrait constituer «un frein supplémentaire à l’adoption.» Alors que la SPA organise ses portes ouvertes ces 7 et 8 octobre, le président de l’association de protection animale confirme que les problèmes de pouvoir d’achat des Français se répercutent sur le nombre d’adoption.

Pour Jacques-Charles Fombonne, il s’agit d’une question de politique de la ville. Il se dit favorable à un durcissement des amendes et une vraie police de l’environnement qui poursuivrait les propriétaires d’animaux négligents. «Imaginez que vous avez un chien bien éduqué, que vous ramassez ses déjections sur les trottoirs et bien vous allez payer pour les autres. Je trouve cela injuste et pour le protecteur des animaux que je suis cela ne favorise pas les adoptions.»

Près d’une centaine d’animaux attend un maître à la SPA de Perpignan

Sur le site internet dédié à la SPA de Perpignan, Elise la chèvre, Grincheux le lapin ou Néo le chien de berger attendent une nouvelle famille. « Nos équipes sont épuisées et doivent rester sur le front pour s’occuper de tous ces orphelins de l’été. Nous avons actuellement 7.994 animaux présents sur l’ensemble de nos sites. Une situation critique qui s’installe depuis quelques années avec chaque fois de nouveaux motifs d’abandons, tel que l’inflation cette année.» Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.