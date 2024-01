Article mis à jour le 28 janvier 2024 à 08:11

Le Complément d’Enquête diffusé le 18 janvier 2024 était consacré à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Si de nombreuses critiques avaient émergé avant la diffusion du documentaire, celui-ci a permis d’en apprendre plus sur la personnalité du petit protégé de Marine Le Pen.

Jordan Bardella : le grand remplaçant – Le Synopsis

En un peu plus de deux ans, Jordan Bardella, 28 ans, est passé de jeune espoir de l’extrême droite à possible Premier ministre en cas de dissolution. Le jeune politicien songerait même à l’Elysée. En effet, en septembre prochain, Marine Le Pen sera jugée pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Elle encourt une peine d’inéligibilité, pouvant atteindre 10 ans, qui risque de l’exclure de l’élection présidentielle de 2027. Portrait de ce brillant et ambitieux communicant qui aide le RN à se normaliser et qui est aujourd’hui la 6e personnalité préférée des Français.

Jordan Bardella reconnu pour son art en communication

Si Jordan Bardella est décrit comme une « bête de communication » au début du reportage, cela n’aurait pas été toujours le cas. D’après Pascal Humeau, ancien coach en communication de l’actuel président du Rassemblement National, « il était une coquille vide ». Pascal Humeau confie qu’il fallait « qu’à minima, les gens se disent que pour un facho, il avait l’air sympa ». Les deux hommes sont fâchés aujourd’hui.

Connu pour ses « punchlines », Jordan Bardella figure parmi les personnalités les plus invitées à la radio et à la télévision. L’homme de 28 ans cumule même un million d’abonnés sur TikTok. Pascal Humeau considère que c’est lui qui a tout appris à Jordan Bardella. Selon Maxence Buttey, ex-militant FN de Seine-Saint-Denis, l’homme politique veut se faire remarquer, « dès qu’il a un moyen de pouvoir briller, il l’utilise », déclare-t-il.

Une ligne de communication qui s’avère payante. Lors du Grand débat des Valeurs en avril 2023, Jordan Bardella faisait face à Hugo Clément. Ce dernier a déclaré : « je l’ai trouvé bien préparé mais il manque de propositions concrètes ». D’après Anthony Micaleff, photographe de presse, « Jordan Bardella est le contraire de la spontanéité ».

De simple membre du parti à président du Rassemblement National

En seulement deux ans, l’ascension de Jordan Bardella fut fulgurante. À 16 ans, il s’engage dans le parti Front National de la Seine-Saint-Denis – son département d’origine – avant de gravir peu à peu les échelons. Pour Florian Philippot, « Jordan Bardella incarnait une jeune figure de la dédiabolisation ». Le second a pris la place du premier en tant que porte-parole du Front National. À l’automne 2021, Jordan Bardella récupère le parti et en novembre 2022, il est élu à sa tête avec 85% des voix. C’est la première fois que le parti est présidé par un non-Le Pen.

Aujourd’hui, Marine Le Pen considère Jordan Bardella comme son successeur. Elle le décrit comme un « animal politique » et affirme qu’il a « l’épaisseur politique et la confiance ». Jordan Bardella est même passé devant Marine Le Pen au classement des personnalités politiques préférées des Français.

Le compte Twitter qui fait polémique

@RepNatduGaito serait le compte Twitter (désormais X) anonyme utilisé par Jordan Bardella entre 2015 et 2017. Jordan Bardella dément formellement être le propriétaire de ce compte, jugé raciste et homophobe. Il confie n’avoir qu’un seul compte Twitter, l’officiel.

Eric Richermoz, un proche de Florian Philippot qui a aujourd’hui quitté le parti, affirme que de nombreux jeunes avaient à l’époque un compte fake pour « faire des blagues et parler plus librement ». Mais après la diffusion de ce numéro de Complément d’enquête, celui-ci a tenu à préciser à travers un post Instagram qu’il n’avait jamais confirmé ou donné un nom de compte.

Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

Bien que plusieurs membres du Rassemblement National aient jugé ce documentaire à charge contre Jordan Bardella, il permet d’en apprendre davantage sur le président du parti qui se voit déjà à l’Elysée.

Ils font l’actualité des documentaires…

MH370, la vérité disparue, réalisé par Benoît Bringer diffusé le 23 janvier sur France 2.

La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain, disponible sur Netflix depuis le 17 janvier.