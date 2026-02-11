La justice ordonne la fermeture du magasin Cultura de Perpignan : « C’était David contre Goliath ! »

Article mis à jour le 11 février 2026 à 20:28

Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné, ce mercredi 11 février, la fermeture immédiate du magasin Cultura de Perpignan installé en lieu et place de l’ancien Decathlon à la Porte d’Espagne. Les commerçants du centre-ville se satisfont d’une « victoire inespérée ». Photo d’illustration © Jean-François Fort / Hans Lucas

Entachée d’irrégularités, l’implantation de l’enseigne Cultura à Perpignan était contestée par plus d’une dizaine de commerçants. En cause : l’absence de tout dossier déposé par le groupe auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Mise à jour de l’article le 11/02 à 20h13, suite à la réception du communiqué de presse de l’enseigne Cultura.

« Je suis très contente de la décision, explique Élisa Iglésias, responsable de la librairie Torcatis. C’est inespéré, parce que c’est un peu David contre Goliath. On sait que ce sont de très grands groupes, qui ont beaucoup de moyens. Mais on s’est dit que ça valait le coup de tenter, parce que c’était injuste et surtout illégal ». Contacté, l’avocat des commerçants, Me Pons-Serradeil, précise que cette décision est « une première en France ».

La commerçante rappelle également que cette ouverture sans les autorisations requises s’apparentait à un passage en force de la troisième enseigne de culture derrière la Fnac et Leclerc. Un passage en force qui portait profondément préjudice au commerce de centre-ville à qui il imposait une concurrence déloyale.

Cultura fermé dès ce jeudi

Pour les magistrats, « il est manifeste qu’il s’agit d’un ensemble commercial qui doit donc faire l’objet d’une autorisation devant la CDAC ». Ainsi, le tribunal a ordonné à l’enseigne de « cesser toute réception du public dans l’ensemble des locaux de l’établissement ». Et ce, dès l’énoncé du jugement. Le magasin est donc contraint de fermer ses portes dès ce jeudi 12 février.

Via un communiqué reçu par Made In Perpignan, l’enseigne prend acte de la décision du tribunal et déclare « suspendre l’activité du magasin le temps de la procédure. »

La libraire du centre-ville entend faire comprendre la démarche à ses clients : « Oui, cette décision risque de supprimer quelques emplois chez Cultura. Mais nous on crée des dizaines d’emplois en centre-ville ! », rappelle-t-elle. Un avis prolongé par, Jérôme Égéa, le responsable de Cajelice, autre librairie également installée au centre-ville, qui se félicite lui aussi de la décision du Tribunal.

La procédure n’en est néanmoins pas à son terme. Cultura a la possibilité de faire appel de la décision du Tribunal. Le match entre David et Goliath connaîtra certainement d’autres manches dans les prochains mois.

Cultura : « Nous sommes abasourdis par la décision » du tribunal de Perpignan

Sans surprise, l’enseigne Cultura décide de faire appel du jugement du 11 février 2026. « Nous sommes abasourdis par cette décision inédite dont nous ne comprenons pas le fondement juridique et que nous contestons ». Selon Baptiste Driot, directeur du développement, l’ouverture du 17 septembre 2025 aurait eu lieu « avec toutes les autorisations administratives nécessaires ».

Concernant, les 25 salariés de Cultura Perpignan, Mathilde Delpeyrou, directrice régionale Sud, déclare maintenir leurs salaires, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.