Série d’incendies dans les Pyrénées-Orientales : des pyromanes en cause ? 

Article mis à jour le 16 septembre 2024 à 15:37

Depuis le jeudi 12 septembre 2024, le département est marqué par une dizaine de départs de feu, mobilisant des centaines de sapeurs-pompiers. En juin 2023, le procureur de la République, Jean-David Cavaillé, annonçait l’ouverture d’une cellule de travail sur les auteurs d’incendie volontaire.

Un an plus tard, où en est la lutte contre ces personnes qui mettent en danger l’ensemble des Pyrénées-Orientales, la sécurité des concitoyens et des services de secours ?

Un groupe de travail pour lutter contre les incendies volontaires

Chaque mois, le procureur de la République préside une réunion réunissant policiers, gendarmes, pompiers, l’ONF (Office national des forêts) et la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer). « Le but est d’identifier quels sont les points de fragilités sur lesquels des enquêtes vont être menées », rapporte Jean-David Cavaillé. Ce travail porte sur une vingtaine de zones dans les Pyrénées-Orientales où des incendies se sont déclenchés.

« Nous dressons le bilan des incendies du mois précédent et nous identifions les phénomènes récurrents. On fait un point sur les enquêtes, on échange des informations sur ce qu’on a pu recueillir, et on définit le risque pour le mois suivant en fonction de la sécheresse et de la météo », révèle le procureur.

Des actions de prévention ciblées sont menées sur ces zones « à risque », comme des patrouilles effectuées par les agents de l’Office des forêts ou la gendarmerie. « Ils sont particulièrement attentifs aux départs de feu, ce qui nous permet de travailler très rapidement sur le risque d’une action volontaire. »

Une reprise des départs de feu d’origine humaine

Le dernier bilan dressé fait état d’une baisse très nette des incendies. Peut-être à mettre en lien avec les interpellations opérées l’an passé, dans les zones où les départs de feu étaient les nombreux. « Sur ces zones, on observe une vraie diminution », assure le procureur. « En revanche, depuis le mois d’août, nous constatons une reprise des départs de feu d’origine humaine sur lesquels nous travaillons. »

Comme le révèlent nos confrères d’Actu Perpignan, un homme suspecté d’avoir déclenché un incendie à proximité de la zone commerciale d’Auchan a été interpellé, ce dimanche 15 septembre. Une information que nous confirme Jean-David Cavaillé. Le suspect, d’origine allemande et âgé d’une trentaine d’années, est toujours placé en garde à vue. « Si les auteurs sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement », rappelle le procureur.

Les flammes ont été aperçues au niveau du Serrat d’en Vaquer et en bordure de la D900. Selon le SDIS 66, ces deux départs de feu simultanés ont brûlé 3 000 m2 de végétation et détruit un cabanon. Près de 60 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.

Le nombre d’incendies s’accélère dans les Pyrénées-Orientales

Si tous ces incendies ne sont pas volontaires, la présence d’une forte tramontane favorise les départs de feu dans un département déjà très vulnérable. Suite à l’incendie majeur de Castelnou, qui a détruit 280 hectares, les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises ce week-end.

À Ortaffa, le feu a parcouru 3 hectares et quatre caravanes non occupées ont été léchées par les flammes. À Villelongue-dels-Monts, un incendie a également embrasé 3 hectares, mobilisant à son tour une centaine de pompiers. D’autres communes du département ont été touchées par un départ de feu, comme à Rivesaltes, où 16 largages ont été effectués par un hélicoptère et un avion bombardier d’eau du SDIS 66. Le feu a parcouru 10 hectares.

Au total, six colonnes extérieures sont actuellement mobilisées dans le département pour soutenir les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales. D’après le SDIS 66, la situation reste préoccupante en raison de la sécheresse persistante et des températures en hausse. Les Corbières, la plaine du Roussillon et les Albères sont en risque très sévère. La prudence est de mise dans les Fenouillèdes et les Aspres.