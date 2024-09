Ce 12 septembre 2024, en début d’après-midi, un feu d’origine inconnue s’est déclaré dans les Aspres, impactant les communes de Camélas et de Castelnou. Après avoir parcouru 400 hectares et brûlé 280 hectares de végétation, l’important dispositif déployé est parvenu à fixer l’incendie de végétation vers minuit. Photo © Anthony Montardy – Sdis66.

Le village de Castelnou, reconnu comme l’un des plus beaux de France a été évacué et 80 habitants ont rapidement été mis en sécurité, précise le service d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. À minuit, les hommes du feu sont parvenus à stopper la progression du feu et le commandement a classé le feu comme fixé, indiquant qu’il n’y avait plus de fronts actifs. Mais, précisent les pompiers, des foyers résiduels peuvent subsister et 500 sapeurs-pompiers sont restés postés sur le terrain pour poursuivre les opérations de surveillance et de sécurisation.

D’importants moyens de secours engagés pour venir à bout de l’incendie de Castelnou

Au plus fort du dispositif, plus de 800 sapeurs pompiers étaient déployés pour combattre les flammes. De Camélas, à Castelnou et jusqu’à Montauriol, 13 colonnes zonales ont été mobilisées, une colonne compte environ 80 sapeurs pompiers dont 2 colonnes départementales. Une cinquantaine de gendarmes faisait également partie du dispositif, et notamment pour couper les routes et permettre aux véhicules de secours de se rendre sur zone.

Quant aux moyens aériens mis en œuvre ils ont été conséquents et ont certainement permis d’éviter que le feu alimenté par des rafales de plus de 80km/h ne s’étende sur cette zone de garrigue et de résineux. Les moyens aériens déployés sur le feu de Castelnou sont :

1 hélicoptère de la gendarmerie de l’Ariège.

5 Dash.

2 Hélicoptères bombardiers d’eau.

7 canadairs.

et 4 AirTractor. Mis en œuvre en France depuis 2023 pour lutter contre les incendies de forêt, ce type d’avion est un engin citerne capable de larguer 3200 litres d’eau.

Deux sapeurs pompiers légèrement blessés et un mas endommagé

Les pompiers se sont attelés à défendre en priorité les populations et les habitations, ainsi 15 mas ont été préservés, et un mas a été légèrement endommagé par les flammes déplore le Sdis 66. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, l’électricité des villages concernés à été coupée, et les routes départementales RD48, RD2 et RD58 ont été fermées à la circulation. Cinq sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et deux d’entre eux ont été transportés vers une structure hospitalière.

« Faits marquants »

Les sapeurs pompiers déplorent qu’alors qu’ils luttaient sur un incendie d’ampleur, un autre départ de feu ait été signalé sur la commune de Les Cluses. Afin d’attaquer ce feu naissant, plusieurs moyens aériens et terrestres ont été rapidement déployés. Cette intervention efficace a permis de limiter l’incendie à 500 m², évitant ainsi une propagation plus étendue.

Vigilance rouge pour les feux de forêt

Selon les autorités, les conditions météorologiques, vents forts et une sécheresse persistante, sont particulièrement propices aux incendies. Le Sdis 66 appelle la population à faire preuve d’une extrême vigilance et à respecter strictement les consignes de sécurité. « Il est essentiel d’éviter toute activité pouvant provoquer un nouvel incendie et de signaler immédiatement tout départ de feu aux autorités compétentes. »