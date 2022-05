La dématérialisation, un vrai problème pour des Français obligés de renoncer ?

Toutefois, l’âge semble avoir un impact sur la réalisation des démarches en ligne. En effet, au cours des douze derniers mois, les 30-44 ans sont les plus nombreux à avoir effectué une démarche en ligne (80,2%). Ils sont suivis des 45-59 ans (76,9%), puis des 18-29 ans (74,3%), et enfin des 60-74 ans (58,8%). Les 75 ans et plus clôturent le classement. Seulement 26,6% d’entre eux ont fait une démarche administrative en ligne en 2021.