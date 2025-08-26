La Lune influence-t-elle la croissance de vos tomates ? Les «zététiciens» de FASD Zet 66 décryptent les mythes

Article mis à jour le 26 août 2025 à 09:06

Selon cette croyance, les phases lunaires auraient un effet direct sur la germination, la montée de sève, la floraison, la résistance aux maladies et même le goût des récoltes !

Dans le cadre d’un partenariat noué entre Made In Perpignan et l’association d’esprit critique, FASD Zet 66, Stéphane Cornille et Cyril Gambari démystifient des fake news en révélant leur origine. Pour ce premier ‘Mythes vs Réalité’, les deux zététiciens se penchent sur une croyance répandue : l’influence de la Lune sur le vivant.

Les cycles lunaires étaient observés par les agriculteurs dès l’Antiquité pour rythmer les semis et les récoltes. Cette méthode de travail s’est répandue peu à peu dans les traditions paysannes européennes puis a été popularisée au XXe siècle par des ouvrages ésotériques et des almanachs. On la retrouve notamment dans les guides et les magazines de jardinage.

Les calendriers lunaires actuels sont en fait inspirés de la biodynamie (une méthode d’agriculture alternative portée par un mouvement spirituel : l’anthroposophie) et préconisent des jours propices aux fruits, aux racines, aux fleurs ou aux feuilles*. En détail, selon l’anthroposophie, la Lune lors de son éternel cycle autour de la Terre, passerait devant les constellations du zodiaque qui, elles, seraient liées à l’un des quatre éléments (eau, air, terre, feu), eux-mêmes reliés aux organes de la plante (racine, fleur, fruit, feuille).

L’influence lunaire sur les plantes : mythe ancien ou réalité scientifique ?

Là, vous allez dire : « Mais la Lune influence les marées ! » Et vous avez raison ! La Lune influence bien les marées via la gravité, mais cet effet est négligeable sur les plantes. Les plantes réagissent à la lumière, la température, l’humidité, la quantité de nutriments, mais pas aux phases lunaires. Les études scientifiques sérieuses n’ont pas démontré d’effet reproductible ou significatif des phases lunaires sur la croissance végétale.

D’ailleurs, des chercheurs néo-zélandais ont fait goûter du vin lors de différents jours du calendrier lunaire pour voir s’il y avait vraiment une différence dans le goût. Ils ont conclu que si un vin est mauvais, il est mauvais tous les jours, et s’il est bon, c’est la même chose, la Lune n’y est pour rien.

Le jardinage lunaire est une tradition culturelle et une pratique symbolique, mais pas une méthode validée scientifiquement. Rien n’empêche de jardiner avec la Lune si cela vous apporte du sens ou du plaisir, mais il ne faut pas le confondre avec une loi naturelle. Et si lors d’un repas vous apportez du mauvais vin, vous pourrez toujours dire que c’est à cause de la Lune !

*Sources : Jardiner avec la Lune : mythe ou réalité. Société Nationale d’Horticulture de France, 2011 Expectation or Sensorial Reality ? An Empirical Investigation of the Biodynamic Calendar for Wine Drinkers. Parr et al, 2017 What Has Been Thought and Taught on the Lunar Influence on Plants in Agriculture ? Perspective from Physics and Biology. Mayoral et al, 2020.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.