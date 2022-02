Le Brasilia : un héritage et une fondation comme Ikea, Pierre Fabre ou Rolex

En 1963, dans le sillon de la mission Racine, René et Simone Pla, viticulteurs, faisaient le pari fou de troquer leurs ceps de vigne contre des emplacements de tentes. Le Brasilia voyait ainsi le jour en 1964. Sous la direction de Roger Pla, le camping se modernise et grandit, tout en conservant l’âme de ses fondateurs. Le Brasilia conquiert nombre d’étoiles et devient leader européen. Avec émotion le directeur du Brasilia Yann Marlic se souvient de Simone Pla à la réception du camping. « Quand je suis arrivé en 1992, les ordinateurs ce n’était pas encore ça, on a essayé d’amener l’informatique. Mais Madame Pla n’avait pas besoin d’informatique, elle connaissait tous les clients. Elle savait qu’untel avait une caravane de 7 mètres et qu’il fallait lui donner le I2 et pas le I3 parce qu’il y a l’arbre au milieu. Madame Pla c’était un monument ! « .