Quelle entreprise sera la plus innovante et remportera le Prix Alfred Sauvy 2022 ?

Cyril Taquet nous explique la naissance de cette idée. « J’étais comme des millions de personnes devant Koh Lanta un vendredi soir. Combien d’entre nous se sont déjà dit qu’ils aimeraient y être? Tout est parti de là. Mon imagination et mes réflexes d’entrepreneur ont fait le reste. Je fais partie de cette génération qui jouait avec les copains dans la rue, qui n’avait pas de téléphone portable, qui commençait tout juste à jouer avec les consoles de jeux… Alors, on se rassemblait et on jouait chacun notre tour à 10 ou 15 copains et c’était de vrais moments de partage. À la télé, on avait Intervilles ou Fort Boyard. On s’en rappelle tous et là aussi on aurait voulu y être. Ces jeux manquent et semblent revenir au goût du jour« .