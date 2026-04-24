Le festival Confrontation explore “Nos futurs” pour sa 61e édition

Du 6 au 10 mai 2026, l’Institut Jean Vigo convie les cinéphiles à la 61e édition du festival Confrontation, le rendez-vous incontournable du cinéma à Perpignan. Cette année, le festival plonge au cœur de la science-fiction, en explorant les visions du futur, les imaginaires de l’apocalypse et de la post-humanité, les récits de fin du monde ainsi que les trésors des cinémathèques, pour mieux questionner les mutations de notre époque.

Depuis plus de 60 ans, Confrontation cultive une identité à part dans le paysage des festivals. Ici, les films dialoguent avec l’histoire et les enjeux de société. Pour cette édition 2026, le thème “Nos futurs” s’incarne dans une programmation dense d’une cinquantaine de films, mêlant grands classiques, œuvres contemporaines, utopies rares et dystopies marquantes.

La science-fiction et « Les Futurs » comme têtes d’affiche

Avec des films comme Metropolis à 2001, L’Odyssée de l’Espace, en passant par 1984, Ready Player One ou encore Terminator, le festival propose un parcours à travers les grandes représentations du futur au cinéma. Il apparaît comme un miroir de nos angoisses contemporaines. Mais le festival ne se limite pas aux visions sombres. Il interroge aussi la place de l’humain dans ces possibles, entre transformation technologique, hybridation avec les machines et recomposition des sociétés.

Près de 50 longs métrages seront projetés en 35 mm ou DCP (Digital Cinema Package, copie de projection argentique). Confrontation 2026 poursuit ainsi son travail de valorisation du patrimoine cinématographique mondial. Le festival met en avant des copies rares issues de grandes cinémathèques internationales, comme celles de Toulouse, de Suisse ou du CNC. Par exemple des films comme Croisières Sidérales, Aelita ou encore L’Inconnu de Shandigor. De nombreux invités sont conviés, comme les réalisateurs Bruno Samper et Giulio Callegari, ou des professeurs spécialisées comme Pierre Singaravélou et Jean-Louis Bourget. Pour Manon Billaut, directrice de l’Institut Jean Vigo, cette nouvelle édition se donne pour but de rendre le cinéma accessible à tous.

« Notre mission cette année, c’est de remettre la scène du cinéma au centre et de partager ce moment convivial avec les spectateurs. »

Le festival à la conquête du jeune public

Cette année, le festival mise aussi sur son accessibilité pour la jeune génération. L’organisation a offert 50 pass pour les étudiants de l’Université Perpignan Via Domitia et vend le pass complet à un prix de 35 euros pour voir les 50 films présents cette année. Un prix réduit de 5 euros est même proposé pour les moins de 27 ans. Des animations seront dédiées aux nouvelles générations comme un échange en présence de Philippe Peythieu et Véronique Augereau, les doubleurs français d’Homer et Marge Simpson qui proposeront une séance de doublage en direct.

L’autre grande animation « Ciné des Petits » sera consacrée à la diffusion de films d’animation tous publics comme Le Robot Sauvage, la première aventure de Wallace et Gromit nommée Une Grande Excursion ou la projection du film Le Voyage dans la Lune datant de 1902. Pour Chantal Marchon, présidente de l’Institut Jean Vigo, l’expansion du festival sur sa formule jeunesse est l’un des objectifs principaux de cette édition. « Il faut qu’on ait des jeunes concernés par le cinéma. » C’est une question de futur.

La programmation et la billetterie sont à retrouver ICI.