Guide | La Fête de la Nature célèbre sa 20e édition dans les Pyrénées-Orientales

Pour sa 20e édition, la Fête de la Nature revient dans les Pyrénées-Orientales du 20 au 25 mai 2026 avec une programmation déployée sur 22 sites du territoire. Balades guidées, sorties en mer, ateliers pédagogiques, découvertes scientifiques et animations familiales rythmeront cette semaine dédiée à la biodiversité, de la côte Vermeille jusqu’aux sommets du Canigou.

Porté par le Département, l’événement met cette année encore l’accent sur la sensibilisation à l’environnement et la valorisation des espaces naturels catalans. Un rendez-vous devenu incontournable pour reconnecter le grand public avec la faune et la flore locale.

Un grand nombre d’animations samedi 23 mai

Cette édition 2026 sera notamment consacrée au littoral catalan et à certains lacs du département. La Réserve marine de Cerbère-Banyuls organisera plusieurs balades dont une en immersion dans un kayak et l’autre sur un navire touristique. Elle sera commentée par les agents de la réserve. Au cœur des espaces naturels d’Argelès-sur-Mer, plusieurs balades nature permettront d’explorer les criques de Porteils, les zones protégées du Tamariguier ou la forêt de chênes lièges de Valmy. La Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu invite ses visiteurs à observer et photographier les insectes et petites bêtes.

Au lac de la Raho, les visiteurs pourront embarquer en pirogue pour une balade contée sur l’eau ou participer à une randonnée ornithologique au cœur de la réserve écologique. Plus au nord, le lac de l’Agly accueillera une sortie dédiée à l’observation des oiseaux sur les berges du sentier ornithologique d’Ansignan et le lac des Bouillouses plongera les petits et grands dans des ateliers survie pour apprendre comment être autonome en montagne: de quoi devenir de véritables petits Robinson Crusoé de la montagne.

Le site départemental des Dosses plongera les visiteurs dans l’eau de la lagune lors d’une randonnée aquatique en étant habillés avec combinaison, masque, tuba et palmes. Au programme également, plusieurs ateliers et balades ludiques autour de la biodiversité marine. Le Parc naturel marin du golfe du Lion organisera une balade en kayak dans la baie de Paulilles. Les visiteurs pourront se changer en véritables chercheurs de trésors lors d’un espace game le long du littoral.

Initiation à la spéléologie et rencontre avec des chauves-souris

La Réserve naturelle régionale de Nyer organisera des balades, notamment pour les personnes en situation d’handicap ainsi qu’une rencontre exceptionnelle de nuit avec la colonie de 200 chauves-souris du village nyerois. Une initiation à la spéléologie sera aussi au programme pour plonger à l’intérieur de la grotte de Fuilla.

La Réserve naturelle nationale de Jujols racontera l’histoire du village d’Évol à travers sa biodiversité et son patrimoine ainsi que de nombreux contes mythiques sur l’un des plus beaux villages de France. La Réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo-la-Preste accueillera une balade découverte autour des salades sauvages ainsi qu’une randonnée sur la biodiversité de la réserve.

Le barrage de Vinça fera découvrir les richesses naturelles de son site avec plusieurs animations dédiées à la biodiversité, à l’eau et à la sensibilisation à l’environnement tout en présentant le fonctionnement des centrales hydro-électriques. Du côté du site de Thémis à Targasonne, le public pourra découvrir les énergies renouvelables à travers des expositions, des ateliers créatifs et des animations autour de l’énergie solaire.

Connaître les richesses naturelles du département

Le site classé de l’Anse de Paulilles sera l’un des sites avec le plus grand nombre d’animations, en effet sept d’entre elles y seront organisées. Elles seront dédiées à la faune et la flore à travers une visite guidée, des conférences autour des chauves-souris ou des reptiles, plusieurs balades de découverte de la nature ou encore un atelier ludique sur la pollution plastique.

Au Château de Castelnou, vous pourrez écouter le chant des oiseaux et découvrir les plantes locales, tandis qu’au Château royal de Collioure, le programme prévoit l’observation de la nature et du yoga en plein air. Le Prieuré de Serrabona propose une chasse au trésor et des promenades en musique, alors que le Palais des rois de Majorque invite les familles à découvrir les plantes du Moyen Âge avec un livret de jeux.

Le massif du Canigou classé site Natura 2000 organisera une balade nature sur le sentier de découverte des Conques et organisera une soirée conviviale avec présentation illustrée de la biodiversité de la réserve. La Réserve naturelle nationale de la Vallée d’Eyne présentera une balade découverte ainsi qu’une visite ludique autour des oiseaux afin de reconnaître leurs chants ou leurs plumages.

Le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes proposera à la médiathèque des Angles un quiz sur la biodiversité à travers les sons d’animaux, d’empreintes et des devinettes. Enfin, les médiathèques du département organiseront des jeux d’évasion sur la mer, des ateliers pour créer son propre herbier et des rencontres pour apprendre à soigner avec les plantes.

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