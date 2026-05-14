Guide I La Nuit Européenne des musées 2026 dans les Pyrénées-Orientales

Ce samedi 23 mai 2026 se tiendra la 22e édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture. En France et partout en Europe, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes aux visiteurs à la tombée de la nuit. Dans les Pyrénées-Orientales, de Perpignan à Céret en passant par Saint-Cyprien ou encore Rivesaltes plusieurs musées de quatre villes du département y participeront cette année.

L’année dernière en 2025, plus de 3 400 musées en Europe dont 1300 dans l’Hexagone ont participé à cette soirée adressée aux amoureux de l’art et de la culture jusqu’à minuit. Le succès auprès du jeune public s’est une nouvelle fois confirmé, porté par le dispositif d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’œuvre ! », mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse où plus de 8 700 élèves, issus de plus de 300 établissements scolaires, ont ainsi pris part à l’opération.

De nombreuses animations et visites gratuites à Perpignan

Perpignan est la ville où l’on pourra observer la programmation particulièrement riche à l’occasion de la Nuit européenne des musées avec plus d’une vingtaine d’événements. Tout au long de la soirée, les principaux musées et bâtiments culturels ouvriront gratuitement leurs portes au public, permettant de redécouvrir les collections permanentes et les expositions temporaires dans une ambiance nocturne exceptionnelle.

Parmi les lieux phares de la soirée, le Musée d’art Hyacinthe Rigaud proposera une expérience immersive dans les coulisses des œuvres. Le public pourra profiter de parcours revisités sous forme d’enquête en compagnie de guides spécialisés ou d’élèves de l’Université de Perpignan Via Domitia. L’objectif est de proposer une visite plus vivante, accessible et interactive avec des animations pensées pour petits et grands en dehors des horaires habituels.

Autre moment rare, le Musée de l’École des Pyrénées Orientales ouvrira exceptionnellement ses portes de 16h à 21h30. L’occasion pour le public de découvrir une salle de classe d’autrefois et de plonger dans l’histoire de l’école républicaine au temps de la troisième République, à travers objets et mobiliers d’époque soigneusement conservés.



Visite nocturne à la lampe torche au Castillet

Du côté du Musée Casa Pairal situé au Castillet, une visite nocturne un peu particulière sera au programme avec une plongée dans l’obscurité du monument seulement éclairée par une lampe torche. À la nuit tombée, les visiteurs seront invités à suivre les guides du musée à travers les escaliers et espaces habituellement inaccessibles du Castillet, dans une ambiance immersive et intimiste. La visite, limitée en nombre de participants et accessible à partir de 10 ans, impose l’usage obligatoire d’une lampe torche (les téléphones portables ne sont pas autorisés), renforçant le caractère authentique de l’expérience.

Le Muséum d’Histoire Naturelle ouvrira ses portes afin d’inaugurer sa nouvelle exposition temporaire « Insectes,un peuple pas si minuscule » avec notamment plusieurs visites guidées avec la guide-conférencière Céline Rey ou encore un atelier autour des fourmis afin de parler nature et biodiversité. Les animations se termineront avec plusieurs représentations du spectacle « La Science, ça ne s’improvise pas » avec la compagnie Synapse.

Le Musée Joseph Puig proposera quant à lui un grand nombre d’animations autour de la monnaie. Une exposition temporaire portant sur la représentation mythologique sur les pièces de monnaies datant des époques médiévales sera mise à l’honneur, plusieurs ateliers seront consacrés à la découverte de l’art de la monnaie et aux techniques de fabrication des pièces à travers les siècles avec une chasse au trésor prévue pour les plus jeunes.

Soirée musées ouverts dans le reste du département

Au-delà de Perpignan, 3 autres villes du département participent cette année à cet événement. A Céret, le Musée d’Art Moderne proposera plusieurs mini-parcours de visites thématiques d’environ 15 minutes centrés une ou plusieurs œuvres de la collection permanente ou de l’exposition temporaire autour d’Hippolyte Hentgen. Du côté de Rivesaltes, le Musée-Maison natale du Joseph Joffre retracera la vie du maréchal où est conservée une vaste collection d’objets et documents.

Tandis qu’à de Saint-Cyprien, le musée des Collections de la ville présentera un spectacle de magie La fabuleuse bibliothèque de Monsieur Magissimus. Ce moment ludique et interactif plongera le public, notamment les plus jeunes dans un univers magique où les histoires prennent vie.

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