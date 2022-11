Le Festival des Solidarités anime les Pyrénées-Orientales

– ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou toute autre forme de collecte ;

– s’inscrire dans une démarche de développement durable et de consommation responsable ;

– mettre à disposition des acteurs un compte-rendu, partager l’information du niveau local au niveau international et inversement.

Ce rendez-vous annuel vient défendre les droits humains et promouvoir une solidarité ouverte au monde et aux autres.