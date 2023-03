Le Miam lance une campagne de soutien pour la rénovation de son nouveau local

Article mis à jour le 16 mars 2023 à 06:30

La cantine solidaire Miam a trouvé sa nouvelle adresse. L’association lance une campagne participative pour financer les travaux nécessaires à sa bonne installation au 3 rue Petite la Monnaie. Un nouveau départ après trois ans de cohabitation dans les murs du bar L’Atmosphère place Rigaud.

« Cette collecte contribue au financement des travaux de rénovation et de remises aux normes du nouveau local du Collectif Miam« ; communique l’association sur la page de son financement participatif.

Le Miam prépare un nouveau projet qui « s’articule autour de quatre activités principales. »

De citer l’association perpignanaise :

– « La cantine solidaire qui cuisine avec amour des repas végétariens équilibrés à partir d’ingrédients bio et de fruits et légumes de récupération. (…) Nous suggérons pour les personnes qui en ont la capacité, de payer 9 euros ou plus pour leur repas, afin de contribuer à la solidarité et de financer les divers besoins de fonctionnement du lieu. »

– Le café associatif ; lieu de convivialité, d’accueil, et d’échanges culturels et citoyens. Il propose une offre de boissons chaudes et froides, faites maison pour la plupart, et une petite restauration issue des ateliers de conserverie réalisés sur place.

– La conserverie participative, qui transforme les fruits et légumes en surplus en soupes, compotes, confitures, fruits déshydratés, sorbets à consommer tout de suite ou à garder.

– La programmation d’ateliers, d’événements et de temps collectifs, co-construite avec nos adhérents et les habitants du quartier : ateliers « fais toi-même », création d’un journal de quartier, ateliers de jeux modernes et traditionnels, cuisine pour les enfants, échanges parentalité, crieur public des nouvelles du quartier, etc.«

Le Miam a fait le choix de la propriété qu’elle a financée via des apports associatifs et un prêt bancaire.

Pour ce qui est de l’aménagement du local, des subventions ont été demandées au réseau France Active, ainsi qu’au Département et à la Région. « Et c’est pour nous aider à financer ces dépenses, que nous faisons appel à vous via cette campagne de financement participatif. » Sur un objectif de 15,000 euros, 40% ont été récoltés à ce jour (6030€), et alors qu’il reste deux mois pour contribuer. Camille, une des membres de l’équipe de l’association, nous confiait en juin dernier : « On a envie de déménager la structure. C’était bien de partager les locaux avec l’Atmosphère, mais il faudrait que ce soit plus grand. Nous aimerions élargir nos horaires d’ouverture. Mais aussi mettre en place de nouvelles activités (citées plus haut), mais notre cuisine est trop petite ».

Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée pour l’inauguration du nouveau local, situé à deux pas de l’actuel. Et la cantine Miam continue de servir à ses horaires et dans son fonctionnement habituels.